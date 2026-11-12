Росія атакувала Харківщину десятками дронів: двоє людей загинули

Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і сім населених пунктів області. Двоє людей загинули, ще семеро постраждали, серед них двоє дітей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові загинули двоє людей, 69-річний чоловік дістав поранення, а 38-річна жінка та 12-річна дівчинка — гостру реакцію на стрес.

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У селі Лугове Близнюківської громади поранено 77-річного чоловіка. У Шевченковому 59-річна жінка, у Близнюках 16-річна дівчина, а в Бабаях 88-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес.

Російські війська застосували по Харківщині сім дронів “Герань-2”, два БпЛА “Молнія”, один FPV-дрон та ще 77 безпілотників, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджено два багатоквартирні будинки, АЗС, 16 автомобілів та овочесховище.

У Куп’янському районі пошкоджено дев’ять приватних будинків, дві господарчі споруди та електромережі у Шевченковому.

В Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки у Барвінковому та Новій Олександрівці, а також сім приватних будинків у Балаклії.

У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок у Луговому, багатоквартирний і приватний будинки, п’ять автомобілів та господарчі споруди у Близнюках.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 170 людей. Від початку його роботи там зареєстрували 68 971 людину.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили дві атаки російських військ у районі Стариці та у бік Малої Вовчої. На Куп’янському напрямку противник штурмових дій не проводив.