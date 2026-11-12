        Події

        Росія атакувала Харківщину десятками дронів: двоє людей загинули

        Вадим Вакаренко
        12 Листопада 2026 08:55
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        Пошкоджений багатоповерховий будинок після російського удару по Харкову / Фото: Харківська ОВА
        Пошкоджений багатоповерховий будинок після російського удару по Харкову / Фото: Харківська ОВА

        Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і сім населених пунктів області. Двоє людей загинули, ще семеро постраждали, серед них двоє дітей.

        Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        У Харкові загинули двоє людей, 69-річний чоловік дістав поранення, а 38-річна жінка та 12-річна дівчинка — гостру реакцію на стрес.

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        У селі Лугове Близнюківської громади поранено 77-річного чоловіка. У Шевченковому 59-річна жінка, у Близнюках 16-річна дівчина, а в Бабаях 88-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес.

        Російські війська застосували по Харківщині сім дронів “Герань-2”, два БпЛА “Молнія”, один FPV-дрон та ще 77 безпілотників, тип яких встановлюється.

        У Харкові пошкоджено два багатоквартирні будинки, АЗС, 16 автомобілів та овочесховище.

        У Куп’янському районі пошкоджено дев’ять приватних будинків, дві господарчі споруди та електромережі у Шевченковому.

        В Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки у Барвінковому та Новій Олександрівці, а також сім приватних будинків у Балаклії.

        У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок у Луговому, багатоквартирний і приватний будинки, п’ять автомобілів та господарчі споруди у Близнюках.

        Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 170 людей. Від початку його роботи там зареєстрували 68 971 людину.

        На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили дві атаки російських військ у районі Стариці та у бік Малої Вовчої. На Куп’янському напрямку противник штурмових дій не проводив.

        Наслідки російських ударів по Харкову та селищу Шевченкове: пошкоджені житлові будинки й інша цивільна інфраструктура / Фото: Харківська ОВА

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