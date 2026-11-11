Масштабна ДТП у Чехії: двоповерховий автобус зіткнувся з вантажівками, є постраждалі

11 листопада на автомагістралі D8 у Чехії поблизу кордону з Німеччиною двоповерховий автобус зіткнувся з двома вантажівками. Внаслідок аварії постраждали шестеро іноземців, рятувальники евакуювали 40 пасажирів.

Про це повідомляє Centrum.cz.

Зіткнення сталося вдень на 91-му кілометрі автомагістралі в напрямку Німеччини. На місце прибули чеські та німецькі рятувальники, а також інші екстрені служби.

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Через аварію рух у напрямку Німеччини повністю перекрили. Також закрили тунелі Паненська та Лібуховець.

У районі ДТП спостерігався густий туман, який також ускладнював роботу рятувальників.

За інформацією поліції, шестеро постраждалих — іноземці, які перебували в автобусі. Їх передали медикам швидкої допомоги.

Через холодну погоду 40 евакуйованим пасажирам видали термоковдри та розмістили їх в обігрітих автомобілях рятувальників. Згодом людей, які не постраждали, перевезли на автозаправну станцію в напрямку Усті-над-Лабем, куди перевізник направив інший автобус.