        Події

        Масштабна ДТП у Чехії: двоповерховий автобус зіткнувся з вантажівками, є постраждалі

        Галина Шподарева
        11 Листопада 2026 21:58
        читать на русском →
        У Чехії пасажинський автобус не розминувся з двома вантажівками / Фото: Policie ČR, HZS Ústeckého kraje
        У Чехії пасажинський автобус не розминувся з двома вантажівками / Фото: Policie ČR, HZS Ústeckého kraje

        11 листопада на автомагістралі D8 у Чехії поблизу кордону з Німеччиною двоповерховий автобус зіткнувся з двома вантажівками. Внаслідок аварії постраждали шестеро іноземців, рятувальники евакуювали 40 пасажирів.

        Про це повідомляє Centrum.cz.

        Зіткнення сталося вдень на 91-му кілометрі автомагістралі в напрямку Німеччини. На місце прибули чеські та німецькі рятувальники, а також інші екстрені служби.

        Реклама
        Реклама

        Через аварію рух у напрямку Німеччини повністю перекрили. Також закрили тунелі Паненська та Лібуховець.

        У районі ДТП спостерігався густий туман, який також ускладнював роботу рятувальників.

        За інформацією поліції, шестеро постраждалих — іноземці, які перебували в автобусі. Їх передали медикам швидкої допомоги.

        Через холодну погоду 40 евакуйованим пасажирам видали термоковдри та розмістили їх в обігрітих автомобілях рятувальників. Згодом людей, які не постраждали, перевезли на автозаправну станцію в напрямку Усті-над-Лабем, куди перевізник направив інший автобус.

        Місце зіткнення автобуса та вантажівок / Фото: Policie ČR, HZS Ústeckého kraje

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov