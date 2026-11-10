У Києві BMW розірвало об дерево — тіло водія знайшли за 100 метрів від місця ДТП

10 листопада у Голосіївському районі Києва автомобіль BMW вилетів у кювет, врізався в дерево та загорівся. Водій загинув.

Про це повідомили в поліції та ДСНС Києва.

Повідомлення про ДТП на Столичному шосе надійшло до рятувальників о 14:35.

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За даними правоохоронців, 35-річний водій BMW не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з деревом.

Вогнеборці, які прибули на місце, ліквідували пожежу. Під час роботи на місці ДТП вони виявили за 100 метрів від автомобіля тіло водія без ознак життя.

Обставини смертельної аварії встановлюють правоохоронці.