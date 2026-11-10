        Події

        У Києві BMW розірвало об дерево — тіло водія знайшли за 100 метрів від місця ДТП

        Галина Шподарева
        10 Листопада 2026 18:03
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        Знищена ударом об дерево BMW / Фото: Поліція Києва
        Знищена ударом об дерево BMW / Фото: Поліція Києва

        10 листопада у Голосіївському районі Києва автомобіль BMW вилетів у кювет, врізався в дерево та загорівся. Водій загинув.

        Про це повідомили в поліції та ДСНС Києва.

        Повідомлення про ДТП на Столичному шосе надійшло до рятувальників о 14:35.

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        За даними правоохоронців, 35-річний водій BMW не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з деревом.

        Вогнеборці, які прибули на місце, ліквідували пожежу. Під час роботи на місці ДТП вони виявили за 100 метрів від автомобіля тіло водія без ознак життя.

        Обставини смертельної аварії встановлюють правоохоронці.

        Місце смертельної ДТП у Києві / Фото: ДСНС

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