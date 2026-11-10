Данія виділить Україні 642 млн євро військової допомоги: більшість коштів піде на ППО

Президент України Володимир Зеленський 10 листопада прибув до Данії для зустрічей із керівництвом країни та лідерами північних держав. Напередодні його прибуття Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 642 млн євро, основну частину якого спрямують на протиповітряну оборону.

Про це повідомляє Politiken.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Данії разом із командою для зустрічей із прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, данськими парламентарями та представниками провідних оборонних компаній. Також заплановані аудієнція у короля Фредеріка X та окрема зустріч із прем’єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії.

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“Головне — це наша безпека та зміцнення захисту. Будуть нові кроки для посилення оборонних спроможностей України — сильний оборонний пакет від Данії”, — зазначив Зеленський.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги вартістю 4,8 млрд данських крон, або близько 642 млн євро. Це вже 32-й пакет військової допомоги Україні від Данії.

“Ми хочемо використати сьогоднішній день, коли Зеленський приїжджає з візитом, щоб показати, що він може на нас розраховувати”, — заявив Расмуссен.

Міністр оборони Данії Єппе Бруус уточнив, що основну частину допомоги спрямують на засоби протиповітряної оборони.

Під час зустрічей із лідерами північних країн планують обговорити військову підтримку України, безпеку Європи, нагальні потреби України у протиповітряній обороні та захисті енергетичної інфраструктури.

Зеленський подякував данському народу й уряду за незмінну підтримку, наголосивши, що Данія залишається одним із найнадійніших партнерів України з перших днів повномасштабної війни.