Генштаб підтвердив удар по російському авіазаводу, де ремонтують “літаючі радари” А-50

У ніч на 10 листопада Сили оборони України завдали удару по 123-му авіаремонтному заводу в місті Стара Русса Новгородської області Росії, де ремонтують і модернізують літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50. На території підприємства лунали вибухи та спостерігалася пожежа.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

123-й авіаремонтний завод розташований у місті Стара Русса Новгородської області РФ. Підприємство має власну злітно-посадкову смугу, яка дозволяє приймати важкі літаки безпосередньо на його території.

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На заводі ремонтують, модернізують та обслуговують військово-транспортну авіацію, яку російська армія використовує для перевезення військ і вантажів, а також літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, які використовують для розвідки цілей, виявлення та супроводу літаків і крилатих ракет на відстанях сотень кілометрів.

За інформацією Генштабу, вартість одного А-50 становить близько 350 мільйонів доларів. У Росії в працездатному стані залишилося лише кілька таких літаків.

У березні 2026 року Сили оборони України вже атакували це підприємство. Тоді було пошкоджено літак А-50, який перебував на заводі на технічному обслуговуванні та, можливо, очікував модернізації.

У ніч на 10 листопада українські військові повторно завдали удару по заводу. На його території пролунали вибухи, після яких спалахнула пожежа. Масштаби завданих підприємству збитків наразі уточнюються.