На трасі в Болгарії зіткнулися 86 автомобілів: 12 людей загинули

На автомагістралі “Тракія” поблизу Зимниці в Болгарії сталися дві масштабні ланцюгові аварії за участю 86 транспортних засобів. За останніми даними, загинули 12 людей, десятки постраждали, для евакуації поранених залучили військові літаки та урядовий борт.

Про це повідомляє Novinite.

Аварії сталися на смугах руху в обох напрямках — у бік Бургаса та Софії. За даними правоохоронців, у ДТП були залучені 86 транспортних засобів: 63 на смугах у напрямку Бургаса та 23 — на протилежному боці автомагістралі.

Реклама

Реклама

Спочатку повідомлялося про 11 загиблих, однак міністерка охорони здоров’я Катя Івкова згодом заявила, що кількість жертв зросла до 12: десятеро людей загинули на місці, ще двоє померли в лікарнях Ямбола та Сливена.

За її даними, до медичних закладів доставили 46 постраждалих. Частину пацієнтів госпіталізували у Сливені, Ямболі та Бургасі, ще вісьмох — до Військово-медичної академії.

Для можливої евакуації тяжкопоранених до Софії влада мобілізувала урядовий літак і два військово-транспортні літаки Spartan із медичними бригадами та ношами.

Прем’єр-міністр Румен Радев скасував заплановані урядові заходи та засідання Ради міністрів. Влада створила кризовий штаб, а до місця аварій направили сотні поліцейських, 15 пожежних автомобілів, медиків та військовослужбовців.

За попередніми даними, однією з головних причин масштабних зіткнень став густий туман. Свідки розповідали, що видимість спочатку становила близько 70–80 метрів, але раптово скоротилася приблизно до 10 метрів.

Очевидець розповів телеканалу Nova TV, що після першого зіткнення видимість практично зникла. Він вибив домкратом вікно кабіни вантажівки, яка горіла, та витягнув із неї людину.

За словами виконувача обов’язків головного секретаря МВС Любомира Николова, перша аварія сталася у напрямку Бургаса. Вантажівка заблокувала шлях автобусу з пасажирами, після чого у зіткнення потрапили ще одна вантажівка із зерном та легковий автомобіль.

Усі загиблі перебували на смугах у напрямку Бургаса.

Правоохоронці припускають, що ДТП на протилежному боці автомагістралі могла виникнути після того, як водії відволікалися на масштабну аварію на сусідніх смугах.

Лікарня у Сливені звернулася до громадян із закликом терміново здавати кров, оскільки частині постраждалих потрібні переливання.

Автомагістраль “Тракія” в районі Ямбола перекрили в обох напрямках. Через велику кількість пошкоджених вантажівок та проведення слідчих дій обмеження руху можуть тривати тривалий час.