Зеленський прокоментував старт переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі вже розпочалися. Українська сторона розраховує на деескалаційні кроки, напрацювання дієвих гарантій безпеки та просування до миру.

Про це Зеленський повідомив після розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

“Зараз вже почався тристоронній формат в Абу-Дабі, була і зустріч з європейцями. Стараємось, щоб перемовини цими днями були результативними”, — заявив президент.

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За його словами, Україна та партнери налаштовані на змістовну роботу заради деескалації, гарантій безпеки та наближення реального миру.

“Потрібно, щоб і російська позиція була аналогічною”, — наголосив Зеленський.

Президент домовився зі Стуббом продовжувати координацію та повідомив, що сьогодні очікує детальний бриф від української переговорної групи та партнерів щодо перебігу розмови з російською стороною.

Зеленський заслухав доповідь про ситуацію в енергетиці

Окремо Зеленський повідомив про доповідь прем’єр-міністра України Сергія Корецького щодо ситуації в енергетиці, ліквідації наслідків російських ударів та комунікації з Єврокомісією.

За словами президента, вже розпочалося узгодження конкретних кроків із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та її командою для підтримки українських міст і громад.

“Важливо надати якнайбільше можливостей людям, щоб пройти цю зиму”, — зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що Корецький разом із міністром внутрішніх справ Іваном Вигівським та секретарем РНБО Ігорем Клименком опрацьовують необхідні логістичні альтернативи для Києва та визначених обласних центрів.

Крім того, Україна готується до двосторонніх форматів із європейськими партнерами та роботи з міжнародними фінансовими інституціями протягом наступних тижнів.

За словами Зеленського, надалі очікуються додаткові кроки, спрямовані на посилення України.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що українська делегація розпочала роботу в ОАЕ з координаційної зустрічі з представниками США, ЄС, НАТО та провідних європейських країн. Після узгодження позицій сторони перейшли до тристороннього формату переговорів Україна–США–Росія.