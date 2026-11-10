Колишній агент ФБР викрав криптовалюту на $2,5 млн із гаманців фігурантів розслідувань

Колишній агент ФБР Патрік Стівен Ярок визнав провину у викраденні майже $2,5 млн у криптовалюті з гаманців жертв шахрайства та осіб, яких розслідувало відомство. Для доступу до коштів він використовував дані, отримані через внутрішні системи ФБР, а потім намагався відмити викрадене через обмін на інші криптовалюти.

Про це повідомляє BleepingComputer.

37-річний Ярок працював у бостонському підрозділі ФБР у групі з розслідувань у сфері національної безпеки з 2017 до 2025 року. З лютого 2025-го до липня 2026 року він був спеціальним агентом-наглядачем у підрозділі контррозвідки та боротьби зі шпигунством штаб-квартири ФБР.

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Його затримали 31 липня після того, як 29 липня він сам повідомив співробітникам Національного безпекового підрозділу Міністерства юстиції США та штаб-квартири ФБР про викрадення криптовалюти.

Того ж дня його спочатку відсторонили від роботи, а 31 липня звільнили з ФБР.

Використав дані з внутрішніх систем ФБР

Ярок визнав себе винним у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку та відмиванні грошей.

За матеріалами справи, він використовував парольні фрази, отримані із систем управління справами ФБР та іншої платформи для обміну слідчою інформацією.

За допомогою цих даних Ярок переводив криптовалюту з гаманців жертв шахрайства або підозрюваних, які перебували під слідством ФБР, на власні гаманці.

Після цього він намагався приховати походження коштів, обмінюючи їх на інші криптовалюти.

За даними Міністерства юстиції США, Ярок здійснив близько 100 незаконних переказів, використовуючи дані, пов’язані з 35 окремими розслідуваннями ФБР.

Загальна сума незаконно отриманих ним коштів становила приблизно $2 474 380,66.

Частину грошей витрачав на борги

У період із 25 листопада 2025 року до 13 січня 2026-го Ярок переказав близько $93 тисяч на один зі своїх рахунків.

Після цього він переміщував кошти між іншими рахунками та використовував їх для погашення боргів, зокрема за кредитними картками, автокредитом та іншими позиками.

Планував переїхати до Португалії

Слідство також встановило, що Ярок планував на початку вересня переїхати до Португалії разом із сім’єю.

Про це, за даними прокуратури, свідчили квитки на рейс до Лісабона та довіреності на двох португальських адвокатів для отримання податкового номера.

Перед цим він запитував у ChatGPT, де краще оселитися в Європейському Союзі, маючи близько $1 млн.

Зокрема, Ярок цікавився, яку країну ЄС варто обрати для отримання резидентства або громадянства та подальшого життя.

Дії могли зашкодити розслідуванням ФБР

Прокурори заявили, що дії Ярока поставили під загрозу кілька розслідувань ФБР, пов’язаних як із державними противниками США, так і з кримінальними угрупованнями.

Також могли бути скомпрометовані джерела та методи ФБР, які використовуються у кримінальних розслідуваннях і зборі зовнішньої розвідувальної інформації.

Вирок Яроку мають оголосити 4 березня. За шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку йому загрожує до 20 років ув’язнення, ще до 20 років — за відмивання грошей.