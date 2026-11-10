        Спорт

        Світоліна програла росіянці у першому матчі Підсумкового турніру WTA

        Вадим Вакаренко
        10 Листопада 2026 08:37
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        Еліна Світоліна під час матчу / Ілюстративне фото: EPA/Jessica Lee
        Еліна Світоліна під час матчу / Ілюстративне фото: EPA/Jessica Lee

        Перша ракетка України Еліна Світоліна програла Міррі Андрєєвій у першому матчі групового етапу Підсумкового турніру WTA в Індіан-Веллсі. Українка поступилася у двох сетах із рахунком 4:6, 0:6.

        Про це повідомляє Champion.

        Матч тривав 1 годину 10 хвилин.

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        У першому сеті Андрєєва зробила брейк у середині партії та втримала перевагу до завершення сету. Світоліна мала один брейк-пойнт за рахунку 4:5, але не змогла його реалізувати — 4:6.

        У другій партії українка не втримала жодної своєї подачі та програла сет із рахунком 0:6.

        За матч Світоліна не виконала жодного ейсу, припустилася п’яти подвійних помилок і не реалізувала жодного з шести брейк-пойнтів.

        Андрєєва виконала один ейс, припустилася шести подвійних помилок та зробила чотири брейки.

        WTA Finals

        Індіан-Веллс, США, хард
        Призовий фонд: $10 000 000
        Груповий етап, 1-й тур, 10 листопада

        Еліна Світоліна (Україна) — Мірра Андрєєва (-) 4:6, 0:6

        Тенісистки зустрічалися втретє. В активі Світоліної залишається одна перемога в очних матчах.

        У Групі 2 також виступають Аріна Сабалєнка та Кароліна Мухова. У першому матчі групи Сабалєнка перемогла Мухову.

        На груповому етапі тенісистки грають за коловою системою, до півфіналу виходять по дві найкращі спортсменки з кожної групи.

        Наступний матч Світоліна проведе 11 листопада проти Мухової.

        Напередодні інша українка Марта Костюк у Групі 1 поступилася чешці Лінді Носковій.


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