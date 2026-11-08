Костюк і Світоліна разом виступлять на Підсумковому турнірі WTA

Українська тенісистка Марта Костюк уперше в кар’єрі виступить на Підсумковому турнірі WTA-2026, замінивши представницю Казахстану Єлєну Рибакіну, яка знялася зі змагань через проблеми зі здоров’ям. Уже 8 листопада українка проведе дебютний матч проти чешки Лінди Носкової.

Про це повідомляє WTA.

Чинна чемпіонка Підсумкового турніру Єлєна Рибакіна пояснила відмову від участі фізичною неготовністю до змагань після насиченого сезону.

Реклама

Реклама

“Мені дуже прикро повідомляти вболівальникам і всім, хто мене підтримує, що цього року я змушена знятися з Підсумкового турніру WTA. У мене був неймовірний сезон, але фізично моє тіло ще не готове до змагань. Я збираюся провести певний час удома, відпочити та відновитися, щоб підготуватися до сезону-2027”, — заявила Рибакіна.

Марта Костюк потрапила до основної сітки турніру як перша запасна учасниця.

Українка виступатиме в одній групі з американками Коко Гофф та Джессікою Пегулою, а також представницею Чехії Ліндою Носковою.

Перший матч Костюк проведе в неділю, 8 листопада, проти Носкової. Після цього вона зіграє з Гофф і Пегулою.

Таким чином, вперше в історії на Підсумковому турнірі WTA одночасно виступлять дві представниці України — Еліна Світоліна та Марта Костюк.