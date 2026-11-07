Справа “Хімпрому”: Зеленський анонсував нові звільнення в СБУ

Президент Володимир Зеленський заявив про нові кадрові рішення у Службі безпеки України на тлі розслідування злочинів, пов’язаних із так званим “Хімпромом”. Також він затвердив законопроєкт про повернення обов’язкового декларування для всіх працівників СБУ та закликав Верховну Раду невідкладно його ухвалити.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, події цього тижня навколо СБУ є ганебними та неприпустимими. Через них у службі вже відбулися звільнення, однак кадрові рішення триватимуть.

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“На жаль, цей тиждень приніс зовсім інші новини про СБУ – відверто неприємно, відверто ганебно, абсолютно неприпустимі речі. І були вже через це звільнення в Службі безпеки України, і будуть ще інші кадрові рішення”, — заявив президент.

Зеленський наголосив, що розслідування має встановити всі обставини справи, а замовники злочинів та насильства проти людей повинні понести покарання.

Президент також повідомив, що для розслідування діяльності так званого “Хімпрому” потрібна міжнародна підтримка. За його словами, відповідні питання вже обговорювали зі Сполученими Штатами.

“Є інформація, що саме цей злочинець вже почав свої операції в Польщі. І також є інформація, що намагається зайти із синтетичними наркотиками в Німеччину. Ми передамо всю інформацію, яка у нас є, нашим партнерам”, — зазначив Зеленський.

Окремо глава держави повідомив про законодавчу ініціативу щодо відновлення декларування для співробітників СБУ.

“Сьогодні ж я затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ, щоб їхній спосіб життя та все, що є, були доступні для перевірок та відповідальності”, — заявив президент.

Зеленський підкреслив, що такі вимоги мають діяти для працівників СБУ так само, як і для представників інших державних органів, зокрема не лише правоохоронних.

Президент закликав народних депутатів невідкладно ухвалити відповідний закон.