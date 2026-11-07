Із 36 російських ракет збили лише чотири: Зеленський заявив про гостру нестачу ракет для Patriot

Під час нічної атаки 7 листопада Росія застосувала 36 ракет, які рухалися балістичною траєкторією, з яких українській ППО вдалося знешкодити лише чотири. Президент Володимир Зеленський заявив про значний дефіцит ракет-перехоплювачів для Patriot та повідомив, що для удару по одному з ключових енергооб’єктів країни ворог, за попередніми даними, використав північнокорейські ракети KN-23.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради щодо наслідків російської атаки та відновлювальних робіт.

За словами глави держави, Україна продовжує відчувати гостру нестачу перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot. Допомогти розв’язати цю проблему можуть насамперед Сполучені Штати.

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“На жаль, зберігається значний дефіцит перехоплювачів для “петріотів”, і допомогти його подолати можуть передусім Сполучені Штати”, — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що українська сторона на всіх рівнях працює над прискоренням постачання засобів протиповітряної оборони. Особливо важливим це є напередодні зими та нової спроби активізувати мирні переговори за участю міжнародних партнерів.

На думку Зеленського, Росія посилює удари по українській інфраструктурі, щоб створити додатковий тиск на Україну та її союзників перед дипломатичними зустрічами.

“Росія сприймає дипломатію специфічно – як підвид агресії. І посиленням ударів проти України, проти нашої інфраструктури саме в цей час Росія намагається додатково підготувати ґрунт для тиску на українську позицію і позицію партнерів”, — заявив президент.

Окремо Зеленський повідомив про попередні результати експертиз на місцях влучань балістичних ракет.

За його словами, під час удару по одному з ключових енергетичних об’єктів російські війська, ймовірно, застосували ракети KN-23, які виробляє та постачає Північна Корея.

Президент наголосив, що це свідчить про необхідність посилення міжнародних санкцій проти держав та інших учасників, які допомагають Росії здійснювати удари.

Під час наради також обговорили ситуацію в Києві після російської атаки.

Зеленський доручив Міністерству внутрішніх справ на чолі з Іваном Вигівським спільно з відповідними структурами та Київською міською адміністрацією підготувати резервні схеми транспортного сполучення у столиці та забезпечити додатковий транспорт.

За словами президента, наразі на міському рівні такі резервні схеми фактично відсутні.

Також заслухали доповідь прем’єр-міністра Сергія Корецького щодо відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів та залучених до робіт сил.

Військові доповіли про застосування засобів радіоелектронної боротьби. За підсумками обговорення визначено напрямки розширення їхнього використання.

Окрему доповідь представив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Зеленський повідомив, що готуються зустрічі у форматі “Групи семи”, у яких братиме участь Україна.

За його словами, Київ розраховує на нові внески європейських країн до програми PURL, щодо яких уже є попередні зобов’язання.

Крім того, очікуються нові пакети енергетичної підтримки та додаткові постачання для української логістики.