“Ми не хочемо Ялти 2.0”: Зеленський попередив про небезпеку російських планів щодо Європи

Президент України Володимир Зеленський застеріг від обговорення нової системи європейської безпеки з Росією до завершення війни та визначення гарантій безпеки для України. Він наголосив, що Київ не допустить повторення “Ялти 2.0”, а припинення вогню залежить насамперед від політичної волі Володимира Путіна.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Джейку Тапперу на CNN.

Президент наголосив, що спроби Росії розпочати переговори з перегляду європейської архітектури безпеки можуть становити небезпеку для країн Європейського Союзу.

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За його словами, першочерговими мають бути питання завершення російської війни проти України та визначення гарантій безпеки для української держави. Лише після цього можна переходити до обговорення майбутніх відносин у сфері безпеки між Європою та Росією.

“Бажання Росії розпочати обговорення саме з нової інфраструктури безпеки у Європі є небезпечним. До речі, для Євросоюзу небезпека набагато більша. Ми не входимо до Євросоюзу. Ми також не член НАТО. Я не намагаюся говорити від їхнього імені. Ми всі живемо у Європі. Ми не хочемо “Ялти 2.0″. Не хочемо, щоб Росія нас поділила”, — заявив Зеленський.

Окремо президент звернув увагу на роль Сполучених Штатів у завершенні війни. Він переконаний, що жорстка позиція Вашингтона та посилення підтримки України можуть змусити Путіна переглянути свої наміри.

“Якщо будуть сильні слова проти Путіна та його агресії, якщо буде сильний пакет підтримки для України, Путін двічі, тричі, десять разів подумає, чи хоче він атакувати, чи, можливо, йому вже досить цієї війни”, — сказав Зеленський.

За словами глави держави, він неодноразово намагався донести до президента США думку про те, що російський лідер реагує лише на демонстрацію сили.

“Путін поважає лише сильну позицію. Навіть якщо це позиція ворога, але вона сильна. Ми не можемо закінчити цю війну, говорячи про нього хороші речі. Ми це бачимо – війна триває вже п’ятий рік”, — наголосив президент.

Зеленський також прокоментував дискусії щодо умов припинення вогню. За його словами, під час двосторонніх і тристоронніх переговорів нерідко лунають аргументи про необхідність тривалої підготовки, відведення озброєнь, створення буферної зони та складність контролю за дотриманням перемир’я.

Однак президент вважає, що сучасні технології дозволяють забезпечити моніторинг без таких попередніх заходів.

Як приклад він навів припинення вогню в Олешках, рішення про яке, за його словами, було ухвалене дуже швидко.

“Припинення вогню в Олешках показало: ні. Це не обов’язково. Зараз війна технологічно інша. Можна вести моніторинг за допомогою дронів. У вас будуть докази порушень – реальні відеозаписи”, — пояснив Зеленський.

Президент підкреслив, що ключовим чинником залишається готовність російського керівництва зупинити бойові дії.

“Я завжди казав, що все зводиться до політичної волі Путіна. Як ми побачили, рішення про припинення вогню в Олешках було ухвалене дуже швидко. І це спрацювало. Сподіваюся, що ми знайдемо спосіб підштовхнути Путіна до миру. Ми можемо це зробити за посередництва США”, — заявив Зеленський.