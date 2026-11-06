Захопили авто та погрожували вбити родину водія: СБУ розкрила деталі втечі окупантів із полону на Харківщині

У липні 2026 року російські військові після втечі з українського полону захопили автомобіль жителя Ізюмщини та під погрозами зброєю змусили його везти їх до лінії фронту. Двом окупантам СБУ повідомила про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням: одного затримано, інший переховується від правосуддя.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За даними слідства, у липні 2026 року четверо російських військовослужбовців втекли з українського полону та намагалися повернутися до своїх підрозділів.

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Для цього окупанти прибули до приватного будинку місцевого жителя на Ізюмщині. Переконавшись, що чоловік не є військовослужбовцем і не бере участі в бойових діях, вони почали погрожувати йому зброєю. Російські військові змусили чоловіка сісти за кермо власного автомобіля та наказали перевозити їх у напрямку лінії бойового зіткнення.

Під час поїздки окупанти неодноразово погрожували водієві фізичною розправою та вбивством, якщо він не виконуватиме їхніх наказів. Згодом росіяни залишили автомобіль, але перед цим пригрозили вбити членів родини чоловіка, якщо він повідомить про злочин правоохоронцям або українським військовим.

СБУ встановила особи двох російських військовослужбовців, які, за даними слідства, діяли за попередньою змовою разом із двома іншими окупантами з позивними “Пума” та “Ібрагім”.

Підозру отримали:

Михайло Єгоров, позивний “Магадан”, 50-річний стрілець 114-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї армії Східного військового округу ЗС РФ;

Денис Сімаков, позивний “Лісник”, 24-річний старший стрілець 1-го танкового полку 2-ї гвардійської мотострілецької Таманської дивізії ЗС РФ.

Пізніше під час бойового зіткнення із Силами оборони України Сімакова затримали. Єгоров переховується від правосуддя, його місцеперебування встановлюють.

Двом російським військовим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Єгорову підозру оголосили заочно. Наразі Сімаков перебуває під вартою. Обом підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Тривають заходи для притягнення до відповідальності всіх причетних до цього воєнного злочину. Також СБУ встановлює інформацію щодо окупантів із позивними “Пума” та “Ібрагім”.