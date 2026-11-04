НАБУ затримало генерала СБУ Сергія Дуку — УП

Працівники Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку. Затримання відбулося на тлі операції “Карфаген”, у межах якої НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.

За даними видання, учасників викритої НАБУ злочинної організації підозрюють у систематичному наданні хабарів високопосадовцям правоохоронних органів за можливість безперешкодної роботи шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

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Вранці 4 листопада стало відомо, що НАБУ проводить обшуки у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука.

Раніше НАБУ також заявило, що під час проведення санкціонованих судом слідчих дій один із високопосадовців СБУ погрожував детективам застосуванням вогнепальної зброї та не допускав їх до місця проведення обшуку.

За даними джерел “Української правди”, йшлося саме про генерала Сергія Дуку.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що 4 листопада детективи НАБУ та прокурори САП проводили обшуки у співробітників СБУ та Національної поліції. Обидва відомства підтвердили слідчі дії, а НАБУ заявило, що один із високопосадовців СБУ погрожував детективам застосуванням вогнепальної зброї та перешкоджав проведенню санкціонованого обшуку.