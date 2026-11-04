Високопосадовців СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора викрили у схемі з колцентрами — НАБУ

НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої надавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну роботу шахрайських колцентрів. Схему викрили в межах операції “Карфаген”.

Про це повідомили в НАБУ.

За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні посадовці СБУ, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора та представники кримінального середовища.

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Учасники злочинної організації налагодили систематичне надання хабарів правоохоронцям, щоб забезпечити безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Додаткові подробиці операції “Карфаген” у НАБУ пообіцяли оприлюднити згодом.

Нагадаємо, 4 листопада у НАБУ заявили, що один із високопосадовців СБУ погрожує детективам застосуванням вогнепальної зброї та не допускає їх до місця проведення обшуку, який здійснюється на підставі ухвали слідчого судді ВАКС. Крім того, на місце слідчих дій прибули спецпризначенці СБУ.

За даними джерел “Української правди” у правоохоронних органах, 4 листопада НАБУ проводить обшуки у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука та першого заступника начальника Головного управління “Д” Департаменту захисту національної державності СБУ Олександра Ковальчука. Слідчі дії відбуваються на тлі спроби проведення обшуку у першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки.

Операція “Карфаген” — масштабна спецоперація з ліквідації злочинної організації, яка спеціалізувалася на системному “кришуванні” мережі нелегальних шахрайських колцентрів по всій території України. Як раніше повідомляли в НАБУ, лідер організації — один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. За щомісячну плату члени організації гарантували власникам колцентрів захист від кримінального переслідування та блокування розслідувань.