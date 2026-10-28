Ексгенпрокурор Кравченко звинуватив НАБУ та Офіс президента у підготовці нападу на нього: реакція Бюро

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко, який перебуває за кордоном, заявив про нібито підготовку насильницьких дій проти нього в Австрії за участю українських військових розвідників. Він звинуватив у причетності до цих подій керівництво НАБУ, САП та Офіс президента.

Про це Руслан Кравченко написав у Telegram.

“Ще у вересні я отримав інформацію про те, що слідом за мною було направлено групу осіб, яка мала вчинити щодо мене протиправні насильницькі дії. Тоді мені сказали прямо, що відправити цю групу просили керівники НАБУ та САП”, — заявив Кравченко.

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Він стверджує, що в жовтні в Австрії затримали двох чинних військовослужбовців Головного управління розвідки Міноборони України з групи “Артан”. За його словами, командир групи Віктор Торкотюк на момент затримання підлеглих також перебував в Австрії. Один із затриманих, як стверджує Кравченко, раніше працював у підрозділі зовнішнього спостереження НАБУ.

“Мені також відомо, що накази цій групі надходили з Офісу Президента. Однак, щоб упередити можливі інсинуації, я поки не маю достовірної інформації щодо того, хто саме віддавав злочинний наказ. За моїми даними, Торкотюку в обмін на це пообіцяли посаду”, — написав він.

Кравченко натякнув й на можливу причетність українських спецслужб та журналіста “Української правди” до замаху на бізнесмена Єрмолаєва в Монако. За твердженням ексгенпрокурора, Михайло Ткач перебував у Монако напередодні інциденту за участю співробітників ГУР, а також у Відні в період затримання розвідників.

Проте колишній генпрокурор у своїй заяві не пояснив, чому не повернувся з відрядження в Україну

Реакція НАБУ та САП

У Національному антикорупційному бюро відкинули звинувачення колишнього генпрокурора та пов’язали його заяву зі спробою забезпечити собі захист за кордоном.

“НАБУ та САП сприймають заяву колишнього генерального прокурора, який поспішно покинув територію України після реалізації операції НАБУ і САП “Карфаген”, як спробу забезпечити собі захист у державі перебування”, — повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” в НАБУ.

У Бюро також наголосили, що твердження Руслана Кравченка про причетність НАБУ та САП до зазначених подій не відповідають дійсності.