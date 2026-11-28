28 листопада президент України Володимир Зеленський ввів у дію два рішення РНБО щодо санкцій проти російського військово-промислового комплексу. До санкційних списків увійшли 81 громадянин РФ та 67 російських компаній і організацій.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Санкції проти постачальників російського ВПК

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До першого пакета увійшли 44 росіяни та 31 російська компанія, залучені до виробництва та постачання промислового обладнання, інструментів, компонентів і сировини для військових підприємств РФ, розробки безпілотних і роботизованих систем та підготовки операторів бойових дронів.

Зокрема, під санкції потрапили:

“Сапсан” — виробник і постачальник безпілотників для російських військ;

“Мавітєх” — компанія, яка, за даними Офісу президента, імпортує компоненти з Китаю в обхід санкцій;

завод “Сигнал” — розробник і виробник розвідувальних безпілотників.

Частина цих підприємств уже перебуває під санкціями Європейського Союзу, США та Швейцарії. Україна працюватиме з міжнародними партнерами над повною синхронізацією обмежень щодо цих компаній, їхніх засновників та керівників.

Санкції проти виробників озброєння та роботизованих систем

До другого пакета увійшли 37 громадян РФ та 36 російських компаній і організацій, пов’язаних із військовою промисловістю.

Серед них:

“Агрегат” — підприємство, яке виробляє авіаційну техніку та компоненти до неї, зокрема для літаків Су-34;

“Россі” — виробник безпілотних авіаційних систем, який також займається підготовкою операторів;

“Новий рубіж” — розробник і виробник наземних роботизованих платформ військового призначення;

військова частина 15644, яка управляє полігоном “Капустин Яр”, звідки Росія здійснює запуски балістичних ракет “Орєшнік”.

Радник — уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що метою нових обмежень є позбавлення російських виробників озброєння доступу до компонентів та міжнародних ринків.

Він також закликав міжнародних партнерів України синхронізувати санкції та запровадити обмеження проти зазначених підприємств, їхніх засновників і директорів.