Вищий кримінальний суд Хорватії задовольнив апеляцію захисту громадянина України Володимира Журавльова. Суд скасував рішення про його передачу Німеччині, де українця підозрюють у причетності до пошкодження газопроводів “Північний потік”.

Про це повідомила юридична компанія “Катеринчук, Моор і партнери”, яка представляє інтереси українця.

Апеляційна інстанція скасувала рішення суду міста Пула від 18 вересня 2026 року та направила справу на повторний розгляд.

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Вищий кримінальний суд визнав передчасними висновки суду першої інстанції та зобов’язав його отримати від німецьких судових органів додаткові роз’яснення щодо співвідношення двох європейських ордерів на арешт, правової кваліфікації та меж кримінального переслідування Журавльова.

Суд також наголосив на необхідності дотримання прав українця, забезпечення правової визначеності та справедливості процедури передачі.

Адвокати Журавльова назвали рішення важливим процесуальним результатом роботи команди захисту.

Водночас питання передачі українця Німеччині залишається відкритим.