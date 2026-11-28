У ніч на 28 листопада російські війська атакували Україну 162 безпілотниками різних типів. Сили ППО знешкодили 141 дрон, зафіксовано влучання на 13 локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни розпочали атаку о 18:00 27 листопада, застосувавши ударні безпілотники типу Shahed, зокрема 74 реактивні, дрони “Гербера” та дрони-імітатори типу “Пародія”.

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Запуски здійснювали з території Орла, Міллерового та Курська в РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 141 безпілотник, серед яких — 54 реактивні “Шахеди”.

Крім влучань, зафіксовано падіння уламків збитих безпілотників на семи локаціях.

Станом на 08:00 атака тривала — у повітряному просторі України залишалися кілька російських безпілотників.