Російський конвой із військовою технікою, який прямував до Лівії, розвернувся в Середземному морі. Це сталося 22 листопада — у день, коли українські морські дрони потопили російський корвет “Меркурій” у порту Бенгазі.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела у військових та безпекових структурах.

За словами європейського військового посадовця, який відстежував пересування конвою, російські судна розвернулися поблизу Сицилійської протоки. Цю інформацію також підтвердили представник української військової розвідки та джерело в безпекових структурах Близького Сходу. До складу конвою входили три вантажні судна під російським прапором — Maia 1, Lady R та Lady D, які супроводжував фрегат “Головко”. Завантаження військової техніки розпочалося ще 13 жовтня. Компанії-оператори суден “Совфрахт” та MG-Flot перебувають під санкціями Європейського Союзу та США.

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Конвой вирушив із Калінінграда 5 листопада. За даними платформи MarineTraffic, востаннє судна передавали інформацію про своє місцеперебування 12 листопада поблизу Біскайської затоки. За словами європейського військового посадовця, востаннє конвой зафіксували 25 листопада поблизу Алжиру. Куди тепер прямують судна, невідомо. Джерело на Близькому Сході повідомило, що вони призупинили свої рейси в Середземному морі.

Для кого Росія перевозила військову техніку

Потоплений у порту Бенгазі корвет “Меркурій” також супроводжував вантажне судно, яке доставляло військову техніку до Лівії.

За словами європейського та близькосхідного джерел Reuters, техніка могла призначатися для російського “Африканського корпусу” в Західній Африці. Частина вантажу також могла бути призначена для Лівійської національної армії під командуванням Халіфи Хафтара, який контролює схід Лівії та має зв’язки з Росією.

“Африканський корпус”, створений Міністерством оборони РФ, значною мірою перебрав на себе діяльність ПВК “Вагнер” на континенті та підтримує операції військового уряду Малі проти озброєних ісламістських угруповань.

Деякі судна конвою раніше використовувалися в межах так званого “Сирійського експреса” — для постачання військової техніки режиму Башара Асада під час громадянської війни в Сирії.