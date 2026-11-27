Науковці зафіксували найдовшу за всю історію спостережень міграцію колібрі. Самець рудого колібрі подолав 6526 км від американського штату Алабама до Аляски лише за 38 днів.

Про це пише ScienceAlert.

Команда науковців під керівництвом фізіологині Емми Родс з Університету Мемфіса розробила мініатюрний трекер BlūMorpho вагою лише 0,06 грама — приблизно як рисове зернятко.

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Відстежувати міграцію колібрі складно, оскільки більшість цих птахів важать менше ніж п’ять грамів, а звичайні пристрої для спостереження за перелітними птахами для них надто важкі.

Новий трекер працює від мініатюрної сонячної батареї та передає сигнал кожні три секунди. Він не потребує акумулятора чи накопичувача даних, а сигнал через Bluetooth можуть приймати смартфони та комп’ютери з відповідним програмним забезпеченням на відстані до 200 метрів.

У березні та квітні 2025 року дослідники встановили трекери на чотирьох рудих та сімох рубіновогорлих колібрі перед початком весняної міграції з узбережжя Алабами та північного заходу Флориди. Пристрої кріпили між лопатками птахів, їхня вага не перевищувала 3% маси тіла колібрі.

Під час спостережень науковці зафіксували кілька несподіваних маршрутів. Один із птахів зробив петлю завдовжки близько 345 км, а двоє інших протягом двох днів летіли на північ майже паралельними маршрутами.

Колібрі-рекордсмен пролетів через північ Мексики, після чого вирушив на північ уздовж тихоокеанського міграційного маршруту до Аляски.

Технологія має певні обмеження: пристрої не працюють уночі та не можуть передавати дані у віддалених районах, де немає смартфонів або комп’ютерів. У середньому трекери працювали майже 47 днів, після чого, ймовірно, відпадали через втрату міцності клею.

Науковці сподіваються, що нова технологія допоможе детальніше вивчити міграцію колібрі та з’ясувати причини скорочення їхніх популяцій.