27 листопада Міністерство оборони України оголосило про оновлення критеріїв визначення підприємств, що мають важливе значення для національної економіки. Зміни стосуються оборонної промисловості, авіабудування та космічної галузі.

Про це повідомили в Міноборони.

Критерії оновили на виконання постанови Кабінету Міністрів від 23 жовтня 2026 року №1328, яка передбачає перегляд галузевих вимог у зв’язку зі змінами в порядку бронювання військовозобов’язаних.

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Нові вимоги до оборонних договорів

Міноборони затвердило чотири єдині форми документального підтвердження укладення та виконання договорів оборонного призначення. Раніше такі форми мали рекомендаційний характер.

Вимоги щодо підтвердження інформації державним замовником у сфері оборони, службою державного замовника або військовою частиною, а також надання фінансової звітності за останній звітний період із квитанцією контролюючого органу залишилися незмінними.

Також збережено вимогу щодо частки товарів, робіт і послуг оборонного призначення — понад 50% загального обсягу виробництва, виконаних робіт та наданих послуг підприємства за останній звітний період.

Що змінилося для отримувачів грантів

Раніше підприємства мали надавати копії грантового договору із заявкою та документа про отримання коштів.

Тепер, якщо звітний період за грантовим договором завершився, підприємство має також документально підтвердити, що продовжує його виконувати.

Мінімальний розмір грантової підтримки залишився незмінним — 500 тис. грн на кожного військовозобов’язаного, якого підприємство пропонує забронювати.

Кількість критеріїв та загальний механізм визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки, не змінилися.

З набранням чинності новим наказом Міноборони попередній наказ від 28 жовтня 2025 року №722 втратить чинність.