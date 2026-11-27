Ігор Стаковиченко — український адвокат, який отримав у 2003 році свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 1823, видане Київською міською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.

Придбання прибуткового підприємства з хорошими фінансовими показниками може обернутися покупкою чужих боргів, судових спорів та проблемних активів. Причому далеко не всі зобов’язання компанії відображаються у її фінансовій звітності. Іноді інвестор дізнається про них після переходу корпоративних прав, коли повернути вкладені кошти значно складніше, ніж переглянути умови угоди на етапі переговорів. Юридична перевірка бізнесу (Due Diligence) необхідна як при купівлі підприємства, так і при придбанні частки в компанії або фінансуванні нового інвестиційного проекту.

З чого починається юридична перевірка підприємства

Насамперед необхідно встановити реальних власників бізнесу та вивчити історію переходу корпоративних прав. Якщо компанія протягом останніх кількох років неодноразово змінювала засновників, керівників чи структуру власності, варто з’ясувати причини таких змін.

В Україні значну частину інформації про підприємство можна отримати з державних реєстрів:

Єдиний державний реєстр юридичних осіб (ЄДР) — склад учасників, кінцеві бенефіціари, розмір статутного капіталу та повноваження керівника.

— склад учасників, кінцеві бенефіціари, розмір статутного капіталу та повноваження керівника. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Тут перевіряють належність будівель, приміщень та земельних ділянок, наявність іпотек та арештів. Купуючи дорогу нерухомість, необхідно вивчити і документи, на підставі яких виникло право власності.

Тут перевіряють належність будівель, приміщень та земельних ділянок, наявність іпотек та арештів. Купуючи дорогу нерухомість, необхідно вивчити і документи, на підставі яких виникло право власності. Єдиний державний реєстр судових рішень — господарські суперечки, податкові розгляди, судові рішення в рамках кримінальних проваджень.

— господарські суперечки, податкові розгляди, судові рішення в рамках кримінальних проваджень. Державний реєстр обтяжень рухомого майна — застави обладнання, транспорту та інших активів підприємства.

— застави обладнання, транспорту та інших активів підприємства. Єдиний реєстр боржників та Автоматизована система виконавчого провадження. Дозволяють отримати доступну інформацію про примусове стягнення заборгованості.

Дозволяють отримати доступну інформацію про примусове стягнення заборгованості. Державний реєстр санкцій — перевірка власників бізнесу, пов’язаних осіб та контрагентів.

Але витяги з реєстрів дають лише частину необхідної інформації. У продавця слід запитати кредитні угоди, договори поруки, протоколи зборів учасників, матеріали податкових перевірок та первинні документи на майно. Насправді зустрічається така схема: власник кількох підприємств використовує майно однієї компанії як забезпечення кредиту інший. При цьому обидва підприємства можуть працювати вигідно. Якщо інвестор купує компанію, яка надала майно в заставу, він ризикує втратити частину виробничих активів через фінансові проблеми бізнесу, які йому навіть не належать.

Тому перевіряти необхідно не тільки саме підприємство, а й його фінансові відносини із пов’язаними юридичними особами.

Як юридичні ризики впливають на вартість бізнесу

Ігор Стаковиченко пропонує розглянути вплив юридичних ризиків на вартість бізнесу на конкретному прикладі. Інвестор планує придбати виробниче підприємство за 4 млн. євро. Під час перевірки документів з’ясовується, що:

підприємство заперечує податкові нарахування на 250 тис. євро;

компанія виступає поручителем за кредитом пов’язаного підприємства на 400 тис. євро;

усунення порушень у дозвільній документації вимагатиме ще 150 тис. євро.

Загальний обсяг потенційних ризиків становить 800 тис. євро, або 20% від первісної вартості бізнесу. Не означає, що покупець повинен автоматично вимагати зниження ціни всю суму. Податкова суперечка може завершитися на користь підприємства, а порука припинитися до переходу корпоративних прав за дотримання необхідних умов. Витрати отримання дозволів можна врахувати щодо остаточної ціни. При купівлі частки важливо пам’ятати, що зміна власника не звільняє компанію від зобов’язань, що раніше виникли. Борги перед банками, бюджетом та контрагентами залишаються у юридичної особи.

У деяких випадках придбання окремих активів замість корпоративних прав є більш вигідним рішенням. Однак така модель теж вимагає перевірки: необхідно встановити законність відчуження майна, наявність обтяжень та можливість переоформлення ліцензій та дозволів.

Особливості юридичної перевірки бізнесу в Україні

Обсяг перевірки багато в чому залежить від того, за рахунок чого підприємство отримує прибуток. Для аграрної компанії основну цінність є земельний банк, для технологічного бізнесу — інтелектуальна.для енергетичного проекту — доступ до інфраструктури.

Ще у 2022 році Ігор Стаковиченко розглядав перспективи відновлення української економіки за рахунок модернізації промисловості, розвитку енергетики та високотехнологічних виробництв. Під час інвестування у такі проекти необхідно враховувати не лише ринковий потенціал галузі, а й правові умови експлуатації активів.

У кожного напряму своя специфіка:

Агробізнес. Перевіряють терміни оренди сільськогосподарських земель, кадастрові номери, реєстрацію майнових прав. Якщо значна частина договорів закінчується протягом найближчих двох років, інвестору необхідно оцінити ймовірність їх продовження.

Перевіряють терміни оренди сільськогосподарських земель, кадастрові номери, реєстрацію майнових прав. Якщо значна частина договорів закінчується протягом найближчих двох років, інвестору необхідно оцінити ймовірність їх продовження. Енергетика. Права на земельні ділянки, технічні умови підключення до мереж, ліцензії та договори реалізації електроенергії.

Права на земельні ділянки, технічні умови підключення до мереж, ліцензії та договори реалізації електроенергії. Промисловість. Крім прав власності на виробничі потужності, вивчають екологічні дозволи та витрати на виконання обов’язкових вимог до експлуатації підприємства.

Крім прав власності на виробничі потужності, вивчають екологічні дозволи та витрати на виконання обов’язкових вимог до експлуатації підприємства. Фінтех. Наявність необхідної авторизації НБУ, дотримання вимог фінансового моніторингу, права на програмне забезпечення.

Наявність необхідної авторизації НБУ, дотримання вимог фінансового моніторингу, права на програмне забезпечення. Комерційна нерухомість. Історія переходу права власності, законність будівництва, цільове призначення землі та умови чинних договорів оренди.

Історія переходу права власності, законність будівництва, цільове призначення землі та умови чинних договорів оренди. IT-сектор. Приналежність вихідного коду, договори з розробниками, передача майнових прав на програмні продукти.

У 2027 році під час інвестування в український бізнес необхідно також перевіряти походження капіталу, структуру власності та можливі зв’язки бенефіціарів із резидентами Росії та Білорусі. Такі зв’язки можуть створювати санкційні, банківські та репутаційні ризики. Якщо майно підприємства перебуває під арештом, необхідно встановити підстави його накладення та з’ясувати, чи передавався актив до управління АРМА. Для цього вивчають судові рішення, доступні відомості з реєстру заарештованих активів та документи, що визначають повноваження управителя.

Рекомендується інвесторам не обмежуватись перевіркою наявності арешту. Набагато важливіше зрозуміти, чому він виник, чи існують законні підстави для його зняття і чи покупець зможе розпоряджатися придбаним майном.

Коли необхідний дозвіл Антимонопольного комітету України

При купівлі великих підприємств або придбанні контролю над компанією може знадобитися попередній дозвіл АМКУ на концентрацію. Необхідність одержання дозволу визначають на підставі статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції». При цьому враховують вартість активів та обсяги реалізації учасників угоди, включаючи пов’язані з ними компанії, а також встановлені законодавством фінансові пороги.

Поширена помилка — орієнтуватися виключно на суму угоди. Купівля підприємства навіть за кілька мільйонів євро може вимагати погодження з АМКУ, якщо покупець входить до великої міжнародної корпоративної групи та виконано передбачені законом умови.

Тому антимонопольні вимоги необхідно аналізувати ще на етапі підготовки угоди. Отримання дозволу, якщо воно потрібне, слід передбачити серед умов його завершення.

Як захистити капітал під час укладання інвестиційного договору

Придбання частки у компанії ще не гарантує інвестору можливості контролювати використання вкладених коштів. Можна мати 30% підприємства, але не мати достатніх повноважень для блокування продажу майна, залучення нових кредитів або укладання договорів із пов’язаними особами.

Ігор Стаковиченко рекомендує при купівлі міноритарної частки обговорювати умови корпоративного договору одночасно з ціною бізнесу. Інвестор повинен заздалегідь розуміти, на які управлінські рішення він зможе впливати, як отримуватиме прибуток і на яких умовах зможе вийти з проекту.

Запевнення продавця дозволяють закріпити відповідальність за недостовірну інформацію про майно, заборгованість та судові спори. Якщо під час перевірки виявлено конкретне проблемне зобов’язання, порядок компенсації можливих збитків краще прописати окремо.

При великих угодах є сенс розглянути використання рахунку умовного зберігання (ескроу). Виплата частини коштів продавцю може залежати від виконання погоджених умов — зняття обтяжень, припинення поруки або отримання необхідних дозволів.

Якщо капітал залучається до розширення виробництва, будівництва чи запуску нового напряму, альтернативою одноразовому вкладенню стає поетапне фінансування. Кожен наступний транш прив’язують до виконання конкретних зобов’язань.

Що необхідно зробити інвестору до підписання договору:

Визначити кінцевих бенефіціарів та перевірити історію корпоративних прав. Підтвердити законність придбання ключових активів підприємства. Виявити заборгованість, поручительства, застави та судові спори. Перевірити ліцензії, дозволи та санкційні обмеження. Встановити необхідність узгодження угоди з АМКУ. Закріпити відповідальність продавця за недостовірні відомості. Узгодити умови управління підприємством, розподілу прибутку та виходу з бізнесу.

Якщо продавець відмовляється розкривати кредитні угоди, документи на майно або інформацію про пов’язані компанії, з перерахуванням авансу краще почекати. Приваблива вартість підприємства не компенсує ризики, розмір яких покупець поки що не здатний оцінити.