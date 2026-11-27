27 листопада Кабінет Міністрів схвалив доопрацьований до другого читання проєкт державного бюджету на 2027 рік. З документа прибрали підвищення ставок ПДВ та акцизу, натомість збільшили фінансування ЗСУ та страхування воєнних ризиків.

Про це повідомила голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Що змінилося в бюджеті-2027

Уряд відмовився від ідеї підвищення ставок ПДВ та акцизу через відсутність підтримки в парламенті. Національний банк перерахує до бюджету щонайменше 85 млрд грн прибутку — на 36,3 млрд грн більше, ніж передбачалося до першого читання.

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Фінансування страхування воєнних ризиків збільшили з 1 млрд до 31 млрд грн. Міністерство економіки шукає на ці потреби ще 2–3 млрд доларів у міжнародних партнерів. Також передбачили можливість компенсації воєнних ризиків власникам, операторам та фрахтувальникам суден.

Освітню субвенцію на січень-серпень 2027 року вперше за багато років розподілили безпосередньо в додатку до закону. Кошти на решту року розподілить уряд.

Із залишків освітньої субвенції за 2026 рік 500 млн грн спрямують на енергонезалежність закладів фахової передвищої та вищої освіти, 400 млн грн — на гуртожитки та пансіони шкіл із проживанням, решту — на оперативні потреби освіти.

У 2027 році “Національний кешбек” не фінансуватимуть із програми підтримки бізнесу, однак держава виплатить заборгованість за травень-грудень 2026 року.

Розмір державної компенсації вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм збільшать із 50% до 75%.

Уряду також доручать переглянути законодавство, у якому прожитковий мінімум та мінімальна зарплата використовуються для розрахунку інших величин. Це дозволить у майбутньому підвищувати соціальні стандарти без одночасного збільшення зарплат в органах влади. Також передбачено оптимізацію чисельності працівників органів виконавчої влади.

Доходи державного бюджету

Прогноз власних доходів бюджету без урахування грантів зменшили на 49 млрд грн. Зокрема, уряд виключив 67 млрд грн очікуваних надходжень від підвищення ПДВ та акцизу, а також майже 65 млрд грн від детінізації на митниці.

Якщо у 2027 році митниця перевиконає план надходжень, додаткові кошти спрямують до оборонного резерву.

Водночас збільшили прогноз надходжень за такими напрямами:

36,3 млрд грн — прибуток НБУ;

25,7 млрд грн — ПДФО та військовий збір;

14 млрд грн — рента за користування надрами загальнодержавного значення;

2,1 млрд грн — ввізне мито.

Потреба в міжнародному фінансуванні залишилася незмінною — 52,6 млрд доларів. Додаткову допомогу від ЄС у розмірі 45 млрд євро зможуть внести до бюджету після офіційного рішення Європейської ради, яке очікується орієнтовно в червні 2027 року.

На що збільшили видатки

Серед найбільших змін у видатках бюджету до другого читання:

30 млрд грн — страхування воєнних ризиків;

20,4 млрд грн — забезпечення ЗСУ, переважно грошове забезпечення військовослужбовців;

13,4 млрд грн — резервний фонд, загальний обсяг якого зросте до 105 млрд грн;

2 млрд грн — пілотний проєкт реформування оплати праці вчителів із добровільною участю шкіл;

2 млрд грн — озброєння для ЗСУ;

1,3 млрд грн — укриття у школах та дитсадках;

1 млрд грн — спільний проєкт МОН та Світового банку CampeX зі створення мережі кампусів досконалості на базі державних університетів;

970,7 млн грн — наукові установи Національної академії наук;

801,9 млн грн — підтримка ветеранів та їхніх родин;

800 млн грн — підтримка аграріїв, зокрема 600 млн грн для сільгоспвиробників та 200 млн грн на кредити для фермерів;

717 млн грн — забезпечення житлом дітей-сиріт;

536 млн грн — доплати працівникам паливно-енергетичного комплексу, ЖКГ та залізниці, які ліквідовують аварії після обстрілів;

450 млн грн — закупівля ліків.

Засідання бюджетного комітету очікується наприкінці наступного тижня, а голосування у Верховній Раді заплановане на 9 грудня.