27 листопада Бундестаг ухвалив федеральний бюджет Німеччини на 2027 рік обсягом 556 млрд євро. Сукупні витрати на оборону, підтримку України та інші безпекові потреби становитимуть 150,9 млрд євро.

Про це пише Reuters.

За бюджет проголосували 317 депутатів, проти — 260.

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Уряд канцлера Фрідріха Мерца планує відновити військовий потенціал Німеччини та модернізувати інфраструктуру після десятиліть недостатнього фінансування. Основні оборонні видатки зростуть із 82,2 млрд євро у 2026 році до 109,7 млрд євро у 2027-му.

“Ми виділяємо гроші на оборону, щоб Україна могла захищати свою свободу. Жодна дитина, яка народжується сьогодні в Німеччині, не повинна пережити війну”, — заявив міністр фінансів Ларс Клінгбайль.

Загальний обсяг нових запозичень становитиме 210,4 млрд євро — другий за величиною показник із часів Другої світової війни. Рекордні 215,4 млрд євро Німеччина залучила у 2021 році під час пандемії COVID-19.

Інвестиції в межах основного бюджету зростуть із 58,4 млрд до 61,8 млрд євро. Додаткові кошти надійдуть зі спеціальних фондів.

Бундестаг також схвалив зниження податку на електроенергію до мінімального рівня ЄС для всіх споживачів у 2027 році, замороження базових соціальних виплат до середини 2028 року та скорочення державних субсидій системі пенсійного страхування на 3 млрд євро.

Крім того, з 2027 року підвищать податки на міцні алкогольні напої, а з 2028-го запровадять податок на солодкі напої.

Міністерство фінансів Німеччини прогнозує нестачу близько 25 млрд євро в бюджеті на 2028 рік. Якщо зниження податку на електроенергію продовжать після 2027 року, ця сума може зрости до 30 млрд євро.