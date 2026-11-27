27 листопада в Україну повернулися діти з тимчасово окупованих територій та Росії. Повернення відбувається за сприяння першої леді США Меланії Трамп.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

В Україну повертаються дев’ятеро дітей, бабуся, яка супроводжує онука, та Анастасія — вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату, яка потребує особливої підтримки.

Реклама

Реклама

“Це діти з тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя, Криму. Валерія, Марта, Микола, Руслан, Софія, Давид, Олексій, Олександр і наймолодший — Артем, йому лише вісім років. Всі вони отримають необхідну допомогу”, — йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував Меланії Трамп за допомогу та посередництво, омбудсману та його команді — за безпосередню роботу, а також учасникам ініціативи Bring Kids Back UA та партнерам із Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

“Вже повернуто 2875 дітей. Памʼятаємо про кожного й кожну. Робимо все, щоб знайти їх та повернути до рідних і близьких”, — наголосив Зеленський.