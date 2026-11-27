Європейські лідери дедалі більше готові до відкритих розбіжностей з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Причинами нового протистояння можуть стати оподаткування американських технологічних гігантів, обмеження для оборонних компаній США та подальше фінансування України.

Про це пише Politico.

За словами європейських дипломатів, експертів і законодавців, після поразки Республіканської партії на проміжних виборах у США та тривалих суперечок із Вашингтоном щодо торгівлі й України європейські уряди стали менш чутливими до загрози конфлікту з американською адміністрацією.

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Під час переговорів щодо нового семирічного бюджету ЄС 26 листопада європейські лідери продовжили просувати низку ініціатив, які викликають невдоволення Вашингтона.

ЄС готує податок для американських технологічних гігантів

Одним із головних предметів потенційного конфлікту є запровадження загальноєвропейського податку на цифрові послуги.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж підтримує цю ідею ще з 2018 року. За його словами, Європа має всі підстави для запровадження такого збору, оскільки США не дотримуються міжнародних податкових домовленостей, погоджених у межах Організації економічного співробітництва та розвитку.

Пропозиція президента Європейської ради Антоніу Кошти передбачає оподаткування компаній, глобальний оборот яких перевищує 750 млн євро, зокрема 50 млн євро в Європі.

Під дію нового податку можуть потрапити американські технологічні гіганти Google, Meta та Amazon.

Ініціатива має значну підтримку в Європарламенті, який повинен затвердити майбутній семирічний бюджет ЄС. Прихильники податку вважають, що він дозволить забезпечити достатнє фінансування європейського бюджету без збільшення фінансового навантаження на держави-члени.

Водночас Державний департамент США заявив, що Вашингтон виступає проти загальноєвропейського цифрового збору, вважаючи такі податки дискримінаційними щодо американських компаній.

Голова комітету Європарламенту з міжнародної торгівлі Бернд Ланге також визнав, що запровадження цифрового податку та суперечки щодо мит можуть призвести до нового конфлікту зі США.

Німеччина змінює позицію щодо цифрового податку

Єдності серед держав ЄС щодо нового податку поки немає. Проти нього виступають Швеція, Ірландія та Мальта, тоді як Люксембург і Нідерланди ще не визначилися зі своєю позицією.

Водночас Німеччина продемонструвала готовність розглянути запровадження цифрового збору, хоча раніше виступала проти нього через побоювання спровокувати конфлікт зі США.

Данія та Фінляндія, які традиційно підтримують тісні трансатлантичні зв’язки, також публічно не виступили проти пропозиції Кошти.

За словами трьох європейських дипломатів, під час зустрічі послів країн ЄС у понеділок жодна делегація не висловила категоричного заперечення щодо цифрового податку, хоча багато держав попросили надати додаткові подробиці механізму його запровадження.

У Брюсселі також розглядають перехід Конгресу США під контроль Демократичної партії як сприятливий чинник.

Водночас Вашингтон готує нові мита щодо Європейського Союзу та додаткові розслідування, зокрема щодо можливої дискримінації американських технологічних компаній.

Європа хоче обмежити доступ американських компаній до оборонних контрактів

Ще одним предметом суперечок є пропозиція Кошти закріпити у новому семирічному бюджеті ЄС принцип пріоритетності європейських виробників у сфері оборонних та космічних закупівель.

Запропоновані правила фактично обмежать можливості американських компаній отримувати контракти, які фінансуються коштом бюджету Європейського Союзу.

У документі, поширеному у вересні, американський уряд заявив, що виключення компаній США з таких програм послабить конкурентоспроможність та безпеку Європи.

Занепокоєння щодо цієї ініціативи висловила Румунія. Міністр оборони країни Штефан-Раду Опря заявив, що Європа потребує американських технологій і має шукати можливості для подальшої співпраці зі США.

Однак, як зазначає Politico, такі публічні заперечення є радше винятком серед країн ЄС, які готуються до можливого скорочення американської військової присутності в Європі.

ЄС продовжить фінансувати Україну попри невдоволення Трампа

Дедалі глибшими стають розбіжності між адміністрацією Трампа та європейськими урядами щодо підтримки України.

За інформацією трьох європейських посадовців, під час телефонної розмови 19 листопада за участю американських лідерів та президента України Володимира Зеленського Трамп висловив невдоволення витрачанням мільярдів на постачання зброї та фінансову допомогу Україні, назвавши це марнотратством в умовах війни, яка забирає багато життів.

Однак, за даними Politico, ця заява практично не вплинула на позицію європейських лідерів, які розглядають можливість надання Україні додаткового кредиту на 45 млрд євро у 2027 році.

У проєкті довгострокового бюджету ЄС також передбачено 100 млрд євро для України. Високопоставлені європейські чиновники повідомляють, що обговорюється можливість надання Києву й інших кредитів.

Один із європейських дипломатів вважає, що значна частина негативних сценаріїв, яких раніше побоювалися в Європі у відносинах зі США, вже реалізувалася.

За його словами, Європа отримує недостатньо підтримки від Вашингтона у питанні України, була змушена погодитися на незбалансовану торговельну угоду зі США та продовжує зазнавати американського тиску.

“Вони не послаблюють тиску, тож що нам втрачати?” — сказав дипломат.

Нагадаємо, Франція та Німеччина прагнуть узгодити довгострокове фінансування України до можливої перемоги Марін Ле Пен на президентських виборах у Франції. Париж і Берлін розраховують до кінця 2026 року погодити новий семирічний бюджет ЄС та механізм фінансової підтримки Києва, оскільки Ле Пен обіцяє припинити фінансову допомогу Україні в разі приходу до влади.