У ніч на 27 листопада російські війська атакували Україну 155 безпілотниками, серед яких 83 реактивні “Шахеди”. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 110 дронів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Росія застосувала ударні безпілотники типу Shahed, “Гербера” та дрони-імітатори типу “Пародія”. Запуски здійснювали з території РФ, тимчасово окупованих Донецька та Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Серед знешкоджених станом на 08:00 безпілотників — 51 реактивний “Шахед”.
Зафіксовано влучання на 27 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на чотирьох локаціях.
Станом на ранок атака триває — у повітряному просторі України залишаються кілька російських безпілотників.