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Станом на ранок атака триває — у повітряному просторі України залишаються кілька російських безпілотників.

Зафіксовано влучання на 27 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на чотирьох локаціях.

Росія застосувала ударні безпілотники типу Shahed, “Гербера” та дрони-імітатори типу “Пародія”. Запуски здійснювали з території РФ, тимчасово окупованих Донецька та Криму.

У ніч на 27 листопада російські війська атакували Україну 155 безпілотниками, серед яких 83 реактивні “Шахеди”. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 110 дронів.