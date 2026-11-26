Кабінет Міністрів доручив провести верифікацію реєстрових даних громадян України чоловічої статі віком від 17 до 60 років. Для цього Державна міграційна служба передасть Міністерству оборони персональні дані громадян.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 1466.

Метою верифікації є забезпечення цілісності, повноти та достовірності реєстрових даних. Для перевірки використовуватимуть інформацію, яка міститься у:

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відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби;

Єдиному державному демографічному реєстрі;

Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

З відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби в частині даних, отриманих із реєстрів територіальних громад, Міноборони передадуть:

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

реквізити паспорта громадянина України;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

прізвище, ім’я та по батькові;

дату та місце народження;

стать;

адресу задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування);

відомості про громадянство.

З Єдиного державного демографічного реєстру Міністерство оборони також отримає ідентифікаційні та анкетні дані громадян, відомості про місце проживання та громадянство, а також:

реквізити закордонного паспорта громадянина України;

відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, залишення на постійне проживання за кордоном або повернення в Україну;

відцифрований образ обличчя особи.

Інформацію передаватимуть захищеними методами, зокрема з використанням змінних носіїв. Дані мають бути актуальними на день їх передачі.

Верифікацію здійснюватимуть шляхом автоматизованого порівняння отриманої інформації з даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Відомості, які не можуть вноситися, оброблятися та зберігатися у військовому реєстрі, використовуватимуть виключно для верифікації. Обробка персональних даних здійснюватиметься відповідно до законодавства про їх захист.

Міністерство оборони має забезпечити актуалізацію реєстрових даних автоматизованим або неавтоматизованим способом протягом 120 календарних днів після завершення верифікації.

Міноборони також має забезпечити знищення отриманих від Державної міграційної служби даних у встановленому законодавством порядку.