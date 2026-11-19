Начальнику одного з управлінь Міністерства оборони України, відповідального за капітальне будівництво, повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 12,6 млн грн. За даними слідства, у 2021–2024 роках полковник набув активів, вартість яких суттєво перевищувала його законні доходи.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Посадовцю інкримінують незаконне збагачення за ст. 368-5 КК України.

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Будинок на Київщині, авто та готівка

За даними слідства, серед активів підозрюваного — житловий будинок із земельною ділянкою на Київщині вартістю понад 7,4 млн грн, автомобіль та готівка в іноземній валюті.

Частину майна було оформлено на близьку до посадовця особу. Водночас слідство вважає, що фактично ці активи належали підозрюваному і він міг ними розпоряджатися.

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 125 тис. доларів США, понад 23 тис. євро та документи щодо набуття майна.

Різниця між активами і доходами — понад 12,6 млн грн

За результатами аналізу Національного агентства з питань запобігання корупції, вартість досліджених активів становила понад 22,7 млн грн.

Водночас законні доходи посадовця оцінюються приблизно у 10,1 млн грн. Різниця між ними перевищила 12,6 млн грн.

13 листопада 2026 року суд за клопотанням прокурора відсторонив підозрюваного від посади та обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 260 тис. грн. Заставу внесено.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.