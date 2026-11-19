Союзники США в Європі та Азії з занепокоєнням стежать за тристоронньою зустріччю Дональда Трампа, Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна у Шеньчжені. Європейські та азійські дипломати побоюються, що прагнення Трампа укладати великі угоди може призвести до поступок Росії щодо України та Китаю щодо Тайваню.

Про це пише Politico.

За словами співрозмовників видання, особливе занепокоєння викликає поєднання особистої прихильності Трампа до Путіна та Сі й ослаблення його внутрішньополітичних позицій після поразки республіканців на проміжних виборах.

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Дипломати вважають, що Москва і Пекін можуть спробувати запропонувати Трампу домовленості, які він зможе представити як дипломатичну перемогу.

У Європі бояться домовленостей щодо України без Києва

Європейський дипломат заявив Politico, що побоювання навколо зустрічі пов’язані передусім з Україною.

“О, це знову все про Україну”, — сказав він, додавши, що в ЄС побоюються прагнення Трампа “укласти будь-яку угоду”, щоб компенсувати політичні втрати після виборів.

Європейські чиновники ще з моменту оголошення тристоронньої зустрічі побоювалися, що Трамп, Путін і Сі можуть обговорювати майбутнє України без участі Києва.

Трамп і Путін раніше заявляли, що Україна буде однією з тем переговорів.

Дипломат назвав можливу домовленість щодо Тайваню “абсолютним кошмаром”

Подібні побоювання існують і серед азійських союзників США.

Дипломат із однієї азійської країни у Вашингтоні заявив Politico, що ситуація, за якої Сі запропонує Трампу власне бачення “майбутнього Тайваню”, стала б “абсолютним кошмаром”.

“Ці троє створюють враження, ніби вони вирішують майбутнє світового порядку, майже так, ніби вони — лідери всього світу”, — сказав дипломат.

У Конгресі США демократи також закликали не перетворювати Україну та Тайвань на предмет торгу.

“Безпека народу Тайваню за жодних обставин не повинна бути розмінною монетою. Так само майбутнє України не повинно обговорюватися без українців за столом переговорів”, — йдеться у заяві демократів із комітету Палати представників у справах Китаю.

Союзники побоюються, що Путін і Сі можуть тиснути на Трампа разом

Politico зазначає, що Москва і Пекін мають низку питань, де їхні інтереси збігаються.

Саме в таких сферах союзники США побоюються спільного тиску Путіна і Сі на Трампа.

Колишній посадовець Ради національної безпеки США Зак Купер заявив, що союзники мають підстави хвилюватися, що їхні інтереси можуть бути обміняні на домовленості з Росією та Китаєм.

За його словами, Трамп, схоже, вважає себе, Путіна і Сі трьома великими лідерами, які можуть разом вирішувати глобальні проблеми.

Трамп шукає гучний результат

Politico також пише, що Трамп може бути зацікавлений у гучному прориві під час тристоронньої зустрічі, який можна буде представити як успіх його азійського турне.

Перед поїздкою президент США заявив, що під час переговорів із Сі та Путіним планує обговорювати скорочення ядерних арсеналів, війну з Іраном та Україну, яку назвав своєю “улюбленою темою”.

Водночас Москва й Пекін уже високо оцінювали потенційне значення зустрічі.

Представниця МЗС Китаю Мао Нін назвала саміт подією “проривного значення”, а помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що зустріч стане головною подією саміту.

Колишній помічник держсекретаря США Томас Кантрімен припустив, що така риторика може бути частиною тактики Пекіна і Москви.

За його словами, перебільшення історичного значення зустрічі може спонукати Трампа погодитися на пропозиції, які йому представлять як великий дипломатичний успіх.

Раніше “Головне в Україні” писало, що Дональд Трамп, Сі Цзіньпін і Володимир Путін зібралися у Шеньчжені на полях саміту АТЕС. Перед тристоронньою зустріччю Трамп також окремо провів переговори з Путіним і Сі.