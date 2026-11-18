18 листопада у китайському Шеньчжені Сі Цзіньпін особисто зустрів президента США Дональда Трампа в аеропорту, де лідери коротко обійнялися. Володимира Путіна, який прибув до Китаю раніше, біля літака зустрічав керівник апарату китайського лідера Цай Ці.

Про це повідомляють Reuters та South China Morning Post.

Дональд Трамп прибув до Шеньчженя після візиту до Маніли, де зустрічався з регіональними союзниками США. Сі Цзіньпін особисто приїхав до аеропорту, щоб привітати американського президента.

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Лідери коротко обійнялися та обмінялися кількома словами, після чого пройшли червоною доріжкою до своїх автомобілів.

Таким чином Сі відповів на жест Трампа, який особисто зустрічав китайського лідера на авіабазі Ендрюс у США під час їхньої попередньої зустрічі у вересні.

Як у Китаї зустріли Путіна

Володимир Путін прибув до міжнародного аеропорту Баоань у Шеньчжені невдовзі після другої години ночі 18 листопада на літаку Іл-96. Біля трапа його зустрів Цай Ці — керівник апарату Сі Цзіньпіна та п’ятий за рангом представник китайського керівництва.

Для російського президента організували урочисту церемонію з червоною доріжкою та почесною вартою Народно-визвольної армії Китаю.

South China Morning Post зазначає, що на момент прибуття Путіну влаштували прийом найвищого рівня серед іноземних лідерів, які вже прибули до Шеньчженя на саміт АТЕС.

Це був другий візит Путіна до Китаю цього року та 26-й від початку його перебування при владі.

Як у Китаї зустріли Путіна / Фото: South China Morning Post

Коли зустрінуться Трамп, Путін і Сі

Тристороння зустріч лідерів США, Росії та Китаю запланована на четвер, 19 листопада, на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Серед можливих тем переговорів Reuters називає війну Росії проти України, війну США з Іраном, торговельні суперечки, штучний інтелект і ядерну зброю.

Майбутню зустріч порівнюють із Ялтинською конференцією 1945 року. У деяких європейських та азійських столицях побоюються, що найбільші військові держави можуть ухвалювати рішення без урахування інтересів менших країн.