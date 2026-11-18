18 листопада російські військові двічі атакували центральну частину Одеси. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще семеро постраждали.

Про це повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

“Кількість жертв ворожої атаки по середмістю Одеси зросла до двох людей. Обидві загиблі — жінки. На місці працюють усі відповідні служби”, — йдеться в повідомленні.

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Унаслідок першої атаки пошкоджено вікна у будинках, кафе та магазинах. Також загорівся легковий автомобіль, пошкоджено ще кілька автівок.

Під час другої атаки на центр міста пошкоджень зазнали житловий будинок та навчальний заклад.