У ніч проти 18 листопада в Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 5,3 за даними Геологічної служби США, тоді як румунські сейсмологи попередньо оцінили його магнітуду в 5,7. Підземні поштовхи відчули жителі Молдови та кількох областей України, зокрема Києва й Одеси.

За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус стався 18 листопада о 02:48:56 за київським часом. Його епіцентр розташовувався за 16 кілометрів на захід від населеного пункту Нережу-Мік у Румунії, а осередок залягав на глибині 130,8 кілометра.

Румунський Національний інститут досліджень і розробок у галузі фізики Землі INCDFP повідомляв про магнітуду 5,7 та глибину 120,8 кілометра.

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Інститут геології та сейсмології Молдови зафіксував землетрус о 02:48:56 магнітудою 5,3 на глибині 140 кілометрів.

Де відчули землетрус

Підземні поштовхи відчули жителі Молдови, зокрема Кишинева. На телефони мешканців країни надходили повідомлення про землетрус. Після землетрусу в Молдові активували урядовий кризовий осередок. Рятувальники перевіряють можливі наслідки, за попередніми даними, постраждалих немає.

В Україні про коливання повідомляли в Київській, Одеській, Полтавській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській та Дніпропетровській областях. Зокрема, землетрус відчули жителі Києва, Одеси та Ізмаїла.

У соціальних мережах користувачі з Києва публікували відео, на яких видно, як від підземних поштовхів хитаються люстри в оселях. Також з’явилися відеозаписи коливань у Кишиневі.

Ще один землетрус біля кордону Греції та Болгарії

Окремо румунський інститут INCDFP повідомив, що 18 листопада о 03:16:57 за місцевим часом у районі кордону Греції та Болгарії стався землетрус магнітудою 3,9.

Його осередок залягав на глибині 6,2 кілометра. Епіцентр розташовувався за 51 кілометр на південь від Асеновграда, за 58 кілометрів на південь від Кирджалі та за 74 кілометри на північ від Кавали.