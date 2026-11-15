У Чорному морі поблизу дельти Дунаю дрони вдарили по трьох суднах

Увечері 14 листопада три торговельні судна зазнали ударів безпілотників у Чорному морі поблизу дельти Дунаю, неподалік румунського міста Суліна. Через появу повітряних цілей у цьому районі Військово-повітряні сили Румунії двічі піднімали винищувачі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску в соцмережі X.

За його словами, радари Міністерства оборони Румунії зафіксували повітряні цілі в районі атаки. Військові двічі піднімали винищувачі для реагування на загрозу.

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Нікулеску зазначив, що постійно підтримував зв’язок із відповідальними службами, а головним пріоритетом влади залишалася безпека моряків.

“Ці інциденти є неприйнятними та становлять порушення міжнародного права. Вони відображають погіршення безпекової ситуації, спричинене війною Росії проти України”, — заявив він.

Румунський прем’єр наголосив, що країна продовжить співпрацювати із союзниками для зміцнення безпеки в Чорному морі.

За його словами, це залишається одним із ключових пріоритетів уряду, який координує свої дії з регіональними партнерами та НАТО.

Інформації про пошкодження суден, їхню належність або можливих постраждалих у повідомленні Нікулеску немає.