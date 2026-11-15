        Події

        У Чорному морі поблизу дельти Дунаю дрони вдарили по трьох суднах

        Віктор Алєксєєв
        15 Листопада 2026 16:15
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        Ілюстративне фото / Фото: Ministerul Apararii Nationale
        Ілюстративне фото / Фото: Ministerul Apararii Nationale

        Увечері 14 листопада три торговельні судна зазнали ударів безпілотників у Чорному морі поблизу дельти Дунаю, неподалік румунського міста Суліна. Через появу повітряних цілей у цьому районі Військово-повітряні сили Румунії двічі піднімали винищувачі.

        Про це повідомив прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску в соцмережі X.

        За його словами, радари Міністерства оборони Румунії зафіксували повітряні цілі в районі атаки. Військові двічі піднімали винищувачі для реагування на загрозу.

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        Нікулеску зазначив, що постійно підтримував зв’язок із відповідальними службами, а головним пріоритетом влади залишалася безпека моряків.

        “Ці інциденти є неприйнятними та становлять порушення міжнародного права. Вони відображають погіршення безпекової ситуації, спричинене війною Росії проти України”, — заявив він.

        Румунський прем’єр наголосив, що країна продовжить співпрацювати із союзниками для зміцнення безпеки в Чорному морі.

        За його словами, це залишається одним із ключових пріоритетів уряду, який координує свої дії з регіональними партнерами та НАТО.

        Інформації про пошкодження суден, їхню належність або можливих постраждалих у повідомленні Нікулеску немає.


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