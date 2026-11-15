Росія вдарила по енергетиці: аварійні відключення на Дніпропетровщині та Запоріжжі

Внаслідок російської атаки на енергетичний об’єкт без електропостачання залишилася частина споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. У Кам’янському на Дніпропетровщині повністю зникло світло, зупинилися котельні та виникли перебої з водопостачанням.
Про це повідомили в Укренерго та ДТЕК.
За інформацією Укренерго, через пошкодження енергетичного обладнання в обох областях запровадили вимушені аварійні відключення електроенергії.
Енергетики розпочнуть ремонтні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація. Усі відповідальні служби координують свої дії для відновлення електропостачання.
За даними диспетчера ДТЕК, у Кам’янському наразі знеструмлене все місто.
Через відсутність електрики припинили роботу котельні, також виникли перебої з водопостачанням.
У ДТЕК причиною повного знеструмлення Кам’янського називають проблеми на високовольтній лінії електропередачі напругою 150 кВ.
Терміни відновлення електропостачання поки не повідомляються.