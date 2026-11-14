Росіяни знову вдарили по енергетиці Одещини: без світла майже 50 тисяч родин

Вранці 14 листопада російські війська атакували енергетичний об’єкт ДТЕК на півночі Одеської області. Внаслідок удару майже 50 тисяч родин залишилися без електропостачання.

Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Енергетики розпочали відновлювальні роботи одразу після того, як це стало безпечно. Наразі вони розбирають завали та ремонтують пошкоджене обладнання.

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У компанії зазначили, що цей об’єкт уже неодноразово зазнавав російських обстрілів, тому його відновлення потребуватиме часу.

«Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю», — повідомили в ДТЕК.