        Економіка

        Росіяни знову вдарили по енергетиці Одещини: без світла майже 50 тисяч родин

        Віктор Алєксєєв
        14 Листопада 2026 10:52
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        Ілюстративне фото / Фото: Sergey Bobok/AFP
        Ілюстративне фото / Фото: Sergey Bobok/AFP

        Вранці 14 листопада російські війська атакували енергетичний об’єкт ДТЕК на півночі Одеської області. Внаслідок удару майже 50 тисяч родин залишилися без електропостачання.

        Про це повідомили в компанії ДТЕК.

        Енергетики розпочали відновлювальні роботи одразу після того, як це стало безпечно. Наразі вони розбирають завали та ремонтують пошкоджене обладнання.

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        У компанії зазначили, що цей об’єкт уже неодноразово зазнавав російських обстрілів, тому його відновлення потребуватиме часу.

        «Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю», — повідомили в ДТЕК.


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