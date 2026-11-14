Зала слави рок-н-ролу оголосила нових учасників: серед них Oasis, Iron Maiden і Філ Коллінз

У суботу, 14 листопада, в Лос-Анджелесі відбудеться церемонія включення нових артистів до Зали слави рок-н-ролу (Rock and Roll Hall of Fame). Серед цьогорічних лауреатів — Oasis, Sade, Iron Maiden та Wu-Tang Clan, однак кілька з них уже відмовилися від участі в заході.

Про це повідомляє AFP.

Церемонія пройде в Peacock Theater за участю відомих музикантів і представників індустрії. Нових членів Зали слави обирали за результатами голосування понад тисячі музикантів, істориків та представників музичного бізнесу.

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До основного списку виконавців, які отримають відзнаку у 2026 році, увійшли:

Oasis — британський гурт, один із найвідоміших представників бритпопу;

Sade — гурт, відомий композиціями Smooth Operator та Ooh La La in L.A.;

Billy Idol — британський рок-музикант;

Wu-Tang Clan — американський хіп-хоп колектив;

Phil Collins — британський співак і барабанщик;

Iron Maiden — британський хевіметал-гурт;

Joy Division та New Order — британські гурти, яких включать до Зали слави спільно;

Luther Vandross — американський соул-співак, який помер у 2005 році.

Чому Oasis та інші музиканти не приїдуть

Учасники Sade повідомили на своєму сайті, що не зможуть особисто бути присутніми на церемонії.

«Нам шкода, що ми не зможемо бути там особисто й святкувати разом з іншими артистами. Але наша відсутність жодним чином не применшує того, наскільки багато для нас означає це визнання», — йдеться в заяві гурту.

Брати Ліам і Ноел Галлагери з Oasis, які нещодавно анонсували світове турне на 2027 рік, також відмовилися від поїздки до Лос-Анджелеса.

Ноел має виступити із сольним концертом у Лондоні. Ліам, який раніше неодноразово критикував Залу слави рок-н-ролу, пояснив своє рішення коротко: «Надто далеко їхати заради одного вечора».

Iron Maiden пропустять церемонію через гастролі в Австралії.

Філ Коллінз, відомий піснями In the Air Tonight і Sussudio, повідомив, що проблеми зі здоров’ям не дозволять йому виступити на сцені.

Можливі возз’єднання та особливі виступи

Однією з особливостей цьогорічної церемонії стане спільне включення Joy Division та New Order.

New Order утворився після розпаду Joy Division, що стався після смерті вокаліста Ієна Кертіса у 1980 році. Згодом гурт став одним із піонерів альтернативної танцювальної музики завдяки композиціям Blue Monday, True Faith та Bizarre Love Triangle.

Поки невідомо, хто з учасників New Order відвідає церемонію і чи виступить гурт.

Інтригою залишається й можлива поява всіх учасників Wu-Tang Clan. Колектив нещодавно завершив тур, який музиканти називали останнім, але включення до Зали слави може стати нагодою для їхнього спільного виступу.

Натомість участь Біллі Айдола виглядає ймовірною. Напередодні церемонії влада Лос-Анджелеса оголосила 13 листопада Днем Біллі Айдола. Сам музикант раніше назвав включення до Зали слави «величезною честю».

Кого ще відзначать у 2026 році

Окремі нагороди за ранній вплив на розвиток музики отримають Queen Latifah, Celia Cruz, MC Lyte, Fela Kuti та Gram Parsons.

За правилами Rock and Roll Hall of Fame, претендувати на включення до основного списку можуть артисти, від першого комерційного запису яких минуло щонайменше 25 років.