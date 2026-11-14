Росія втратила за добу ще 1710 військових, 6 танків і 33 артсистеми — Генштаб

Протягом минулої доби, 13 листопада, російська армія втратила у війні проти України ще 1710 військових. Загальні втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 620 630 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 14 листопада.

За добу Сили оборони також знищили 6 російських танків, 19 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи та 2 реактивні системи залпового вогню.

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Крім того, російська армія втратила 448 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4 наземні робототехнічні комплекси та 302 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн.

Загальні бойові втрати Росії станом на 14 листопада 2026 року:

Особовий склад — близько 1 620 630 (+1710);

Танки — 12 478 (+6);

Бойові броньовані машини — 25 750 (+19);

Артилерійські системи — 52 355 (+33);

РСЗВ — 2273 (+2);

Засоби ППО — 1756;

Літаки — 452;

Гелікоптери — 356;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 607 531 (+448);

Крилаті ракети — 5196;

Наземні робототехнічні комплекси — 3140 (+4);

Кораблі та катери — 35;

Підводні човни — 2;

Автомобільна техніка та автоцистерни — 174 609 (+302);

Спеціальна техніка — 4905.

У Генштабі зазначили, що дані про втрати російських військ уточнюються.