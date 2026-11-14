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        Росія втратила за добу ще 1710 військових, 6 танків і 33 артсистеми — Генштаб

        Віктор Алєксєєв
        14 Листопада 2026 10:15
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        Ілюстративне фото / Фото: 157 окрема механізована бригада
        Ілюстративне фото / Фото: 157 окрема механізована бригада

        Протягом минулої доби, 13 листопада, російська армія втратила у війні проти України ще 1710 військових. Загальні втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 620 630 осіб.

        Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 14 листопада.

        За добу Сили оборони також знищили 6 російських танків, 19 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи та 2 реактивні системи залпового вогню.

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        Крім того, російська армія втратила 448 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4 наземні робототехнічні комплекси та 302 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн.

        Загальні бойові втрати Росії станом на 14 листопада 2026 року:

        • Особовий склад — близько 1 620 630 (+1710);
        • Танки — 12 478 (+6);
        • Бойові броньовані машини — 25 750 (+19);
        • Артилерійські системи — 52 355 (+33);
        • РСЗВ — 2273 (+2);
        • Засоби ППО — 1756;
        • Літаки — 452;
        • Гелікоптери — 356;
        • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 607 531 (+448);
        • Крилаті ракети — 5196;
        • Наземні робототехнічні комплекси — 3140 (+4);
        • Кораблі та катери — 35;
        • Підводні човни — 2;
        • Автомобільна техніка та автоцистерни — 174 609 (+302);
        • Спеціальна техніка — 4905.

        У Генштабі зазначили, що дані про втрати російських військ уточнюються.


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