Росія втратила за добу ще 1710 військових, 6 танків і 33 артсистеми — Генштаб

Протягом минулої доби, 13 листопада, російська армія втратила у війні проти України ще 1710 військових. Загальні втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 620 630 осіб.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 14 листопада.
За добу Сили оборони також знищили 6 російських танків, 19 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи та 2 реактивні системи залпового вогню.
Крім того, російська армія втратила 448 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4 наземні робототехнічні комплекси та 302 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн.
Загальні бойові втрати Росії станом на 14 листопада 2026 року:
- Особовий склад — близько 1 620 630 (+1710);
- Танки — 12 478 (+6);
- Бойові броньовані машини — 25 750 (+19);
- Артилерійські системи — 52 355 (+33);
- РСЗВ — 2273 (+2);
- Засоби ППО — 1756;
- Літаки — 452;
- Гелікоптери — 356;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 607 531 (+448);
- Крилаті ракети — 5196;
- Наземні робототехнічні комплекси — 3140 (+4);
- Кораблі та катери — 35;
- Підводні човни — 2;
- Автомобільна техніка та автоцистерни — 174 609 (+302);
- Спеціальна техніка — 4905.
У Генштабі зазначили, що дані про втрати російських військ уточнюються.