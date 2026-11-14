Кремль висунув США масштабні вимоги щодо НАТО та України перед зустріччю Путіна і Трампа — NYT

Росія під час переговорів зі США в Абу-Дабі знову зажадала від НАТО відвести війська до позицій 1997 року та припинити військову підтримку України. Вимоги Москви викладені в документі, який отримала газета The New York Times.

За даними The New York Times, російські посадовці поширили документ від 10 листопада під час закритих переговорів із представниками адміністрації Дональда Трампа. Його справжність підтвердили два джерела, обізнані з перебігом переговорів.

Документ свідчить, що після більш ніж 20 місяців дипломатичних зусиль Вашингтона Володимир Путін практично не змінив своїх ключових вимог. Значна частина положень повторює ультиматум, який Москва висунула США та НАТО в грудні 2021 року, незадовго до повномасштабного вторгнення в Україну.

Реклама

Реклама

Чого вимагає Росія

У документі Москва висунула низку умов, які стосуються не лише України, а й усієї системи європейської безпеки:

Відведення військ і військових баз НАТО до позицій, які альянс займав у 1997 році, до розширення на Центральну та Східну Європу.

Відмова НАТО від подальшого розширення та будь-якої військової діяльності в Україні, Східній Європі, на Південному Кавказі та в Центральній Азії.

Повне припинення постачання Україні західного озброєння, військової техніки та іншої продукції військового призначення.

Відмова Франції та Великої Британії від використання своїх ядерних арсеналів для захисту інших європейських держав.

Обмеження участі України в оборонній політиці Європейського Союзу. Росія готова погодитися на вступ України до ЄС лише за умови, що Київ не братиме участі у спільній оборонній політиці блоку.

Як зазначає видання, реалізація цих вимог суттєво послабила б обороноздатність Польщі та країн Балтії — Естонії, Латвії та Литви.

Москва пропонує повернутися до сфер впливу часів холодної війни

Під час переговорів в Абу-Дабі російські представники прямо посилалися на модель європейської безпеки часів холодної війни, коли континент був розділений на американську та радянську сфери впливу.

За словами учасників переговорів, росіяни стверджували, що такий розподіл, а також механізми комунікації між двома наддержавами нібито знижували ризик військового конфлікту.

Американська сторона не погодилася з необхідністю повертатися до домовленостей 2021 року. За словами представника США, Стів Віткофф і Джаред Кушнер наголосили, що відтоді ситуація суттєво змінилася, та запропонували Москві зосередитися на майбутньому.

Водночас американські переговорники висловили готовність розглянути нові російські пропозиції, якщо вони передбачатимуть конкретні кроки Москви для зниження напруженості.

Переговори перед зустріччю Трампа і Путіна

Зустріч в Абу-Дабі стала першими з лютого очними переговорами за участю представників США, Росії та України.

У переговорах також брав участь командувач американськими військами в Європі та верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич. За словами присутніх, він активно ставив російським представникам запитання щодо їхніх претензій у сфері європейської безпеки.

Після зустрічі в Абу-Дабі Віткофф і Кушнер вирушили до Москви, де в четвер провели переговори з Путіним.

Радник російського президента Юрій Ушаков заявив, що під час зустрічі Путін знову назвав пропозиції Росії від грудня 2021 року основою свого бачення нової архітектури європейської безпеки.

Після Москви американські представники відвідали Дублін, де поінформували президента України Володимира Зеленського про результати переговорів.

Кушнер після зустрічі наголосив, що досягти угоди без участі європейських країн неможливо.

Наступного тижня Трамп і Путін мають зустрітися в китайському Шеньчжені на щорічному форумі економік Азійсько-Тихоокеанського регіону. Це буде їхня друга зустріч під час другого президентського терміну Трампа.

Європа відкидає російські умови

Оприлюднені вимоги Москви викликали різку реакцію деяких європейських лідерів.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що погодження на російські умови створило б пряму загрозу безпеці його країни.

«Очевидно, що вони неприйнятні не лише для України, а насамперед для Європи, і, безумовно, для таких країн, як Польща», — сказав Туск.

Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден також наголосив, що питання майбутнього європейської безпеки не можуть вирішуватися без участі самих європейців.

«Вони також говорять про майбутнє Європи. А ми кажемо: ви не можете обговорювати майбутнє Європи без нас за столом переговорів», — зазначив він.

За інформацією NYT, російський документ є неофіційним викладом переговорної позиції Москви, а не остаточним проєктом угоди. Представники Росії під час переговорів допускали, що Путін може виявити певну гнучкість.

Однак майже повне повторення вимог п’ятирічної давнини демонструє масштаб розбіжностей між сторонами, які намагаються домовитися про завершення війни в Україні.