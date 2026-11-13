“Нова пошта” готується запустити власний банк: що обіцяють клієнтам

Національний банк України погодив групі компаній NOVA, до якої входить “Нова пошта”, придбання істотної частки в БТА Банку. Компанія планує розвивати власний банківський напрям на базі NovaPay.

Про це повідомили в “Новій пошті”.

Наразі компанії ще потрібно завершити необхідні процедури для остаточного закриття угоди. У NOVA розглядають цей крок як можливість створити банк, послугами якого зможуть користуватися мешканці навіть найвіддаленіших населених пунктів.

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Для цього планують використовувати вже наявну мережу відділень “Нової пошти”.

“Банківська ліцензія відкриває можливість масштабувати NovaPay та вийти на новий рівень доступності фінансових послуг: бути поруч із клієнтом у будь-якій точці країни. Для цього нам не потрібно з нуля розгортати мережу, адже відділення Нової пошти вже працюють у найвіддаленіших громадах”, — пояснив співвласник групи NOVA Вячеслав Климов.

Які банківські послуги планує запустити “Нова пошта”

Після розвитку банківського напряму клієнти зможуть отримувати ширший перелік фінансових послуг через застосунок NovaPay та мережу відділень “Нової пошти”.

Зокрема, поступово планують запровадити:

відкриття депозитів;

валютні рахунки;

розрахунки за кордоном;

додаткові фінансові інструменти для роботи та розвитку бізнесу.

Особливу увагу компанія планує приділяти невеликим містам і прифронтовим громадам, де немає банківських відділень.

Також нові послуги орієнтуватимуть на пенсіонерів, отримувачів соціальних виплат, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, військових та ветеранів.

Водночас поки для клієнтів нічого не змінюється. Усі сервіси NovaPay продовжують працювати у звичному режимі.