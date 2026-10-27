У “Новій пошті” заявили про збиття російських “шахедів” власними засобами ППО

“Нова пошта” створила власну систему протиповітряної оборони, за допомогою якої, як стверджують у компанії, вже вдалося збити російські ударні безпілотники Shahed. Кількість збитих дронів та подробиці роботи системи не розголошують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співвласника компанії Nova, до якої входить “Нова пошта”, В’ячеслава Климова.

Про роботу приватної ППО В’ячеслав Климов розповів під час 12-го Київського міжнародного економічного форуму “Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?”

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За словами співвласника Климова, компанія належить до небагатьох представників українського бізнесу, які вже реалізували власний проєкт протиповітряної оборони.

“Ми одна з небагатьох компаній, яка реалізувала цей проєкт. Я не хочу розголошувати вам цифри, але ми маємо збиття “шахедів”, — заявив Климов.

Він вважає, що приватні системи ППО потрібно розвивати й надалі. На його думку, під час війни компанії можуть самостійно виконувати частину завдань, які раніше належали виключно до відповідальності держави.

Окремо Климов розповів про протипожежну безпеку на об’єктах компанії. За його словами, співробітники “Нової пошти” власними силами ліквідовують значну частину загорянь, що виникають після російських атак, не очікуючи прибуття підрозділів ДСНС.

Він також зазначив, що великі українські компанії шукають у Європі пожежні автомобілі для створення власних пожежних служб на виробничих об’єктах.

“Це наша власність, в чому проблема, хто мені може заборонити гасити самому пожежу на своїй території?” — сказав Климов.