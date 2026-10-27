У Києві затримали адвокатів, які вимагали $150 тисяч у виробника дронів — СБУ

У Києві затримали двох адвокатів, яких підозрюють у вимаганні $150 тисяч у керівника компанії — виробника безпілотних систем для української армії. За даними слідства, вони обіцяли “закрити” кримінальне провадження, якого насправді не існувало.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними СБУ, адвокати вигадали історію про нібито розпочате щодо підприємця розслідування, щоб залякати його та отримати гроші.

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У разі відмови платити вони, як стверджують правоохоронці, погрожували бізнесмену обшуками, іншими процесуальними діями та можливим ув’язненням.

Співробітники СБУ задокументували дії підозрюваних і затримали їх під час передачі всієї суми — $150 тисяч.

Правоохоронці також встановили, що раніше обидва юристи нібито обманом отримали від цього ж підприємця ще €55 тисяч.

За ці гроші вони пропонували сприяння у начебто продовженні “бронювання” працівників компанії як критично важливого підприємства.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи проводили Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.