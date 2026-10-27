Росія запустила по Україні 280 дронів: скільки цілей збила ППО

У ніч на 27 жовтня Росія атакувала Україну балістичними ракетами та 280 безпілотниками, серед яких 69 реактивних Shahed. Основним напрямком удару був Київ, а сили ППО станом на 09:00 збили або подавили 257 повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Російські війська застосували балістичні ракети “Іскандер-М”/С-400 із Брянської області РФ, а також ударні БпЛА типу Shahed, “Гербера” та дрони-імітатори типу “Пародія”.

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Безпілотники запускали з районів Орла, Міллерового, Курська, Шаталового та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також з окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, протиповітряна оборона збила або подавила:

2 балістичні ракети “Іскандер-М”/С-400;

255 безпілотників типу Shahed, “Гербера” та інших типів.

Серед знищених або подавлених дронів 56 були реактивними.

Кілька ударних безпілотників станом на 09:00 ще залишалися в повітрі, бойова робота тривала.

Повітряні сили зафіксували влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях. Ще на 16 локаціях зафіксовано падіння уламків збитих цілей.