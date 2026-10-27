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На Донеччині за добу загинули троє людей, ще 22 отримали поранення

Росія атакувала Київ: є загиблий і 14 постраждалих, пошкоджено метро та Південний міст

Загальна кількість жертв російських атак у Донецькій області наведена без урахування загиблих і поранених у Маріуполі та Волновасі.

Унаслідок російських атак на Донеччину 26 жовтня загинули троє мирних жителів, ще 22 людини отримали поранення. Загиблих зафіксували у Краматорську, Суханівці та Іверському.