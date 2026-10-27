        Події

        На Донеччині за добу загинули троє людей, ще 22 отримали поранення

        Вадим Вакаренко
        27 Жовтня 2026 08:15
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        Пожежа в житловому будинку на Донеччині після російської атаки / Фото: Вадим Філашкін / Телеграм
        Пожежа в житловому будинку на Донеччині після російської атаки / Фото: Вадим Філашкін / Телеграм

        Унаслідок російських атак на Донеччину 26 жовтня загинули троє мирних жителів, ще 22 людини отримали поранення. Загиблих зафіксували у Краматорську, Суханівці та Іверському.

        Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

        За даними очільника області, протягом доби російські атаки забрали життя трьох жителів Донеччини.

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        Ще 22 людини в області отримали поранення.

        Загальна кількість жертв російських атак у Донецькій області наведена без урахування загиблих і поранених у Маріуполі та Волновасі.


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