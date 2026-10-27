На Донеччині за добу загинули троє людей, ще 22 отримали поранення

Унаслідок російських атак на Донеччину 26 жовтня загинули троє мирних жителів, ще 22 людини отримали поранення. Загиблих зафіксували у Краматорську, Суханівці та Іверському.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За даними очільника області, протягом доби російські атаки забрали життя трьох жителів Донеччини.
Ще 22 людини в області отримали поранення.
Загальна кількість жертв російських атак у Донецькій області наведена без урахування загиблих і поранених у Маріуполі та Волновасі.