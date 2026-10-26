        Суспільство

        Синоптики попередили про сильні пориви вітру: які області зачепить негода 27 жовтня

        Галина Шподарева
        26 Жовтня 2026 22:10
        читать на русском →
        Сад Шевченка у Харкові / Фото: "Головне в Україні"
        Сад Шевченка у Харкові / Фото: "Головне в Україні"

        У вівторок, 27 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, місцями пройдуть дощі. На південному сході пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря вдень становитиме максимум +18 °C на півдні.

        Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

        За прогнозом синоптиків, дощі пройдуть на південному заході України, а вночі опади очікуються також у західних областях. На решті території країни істотних опадів не прогнозують.

        Реклама
        Реклама

        Вітер переважатиме північно-східного та східного напрямків зі швидкістю 5–10 м/с. На південному сході країни місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

        Уночі температура повітря становитиме +5…+10 °C, на морському узбережжі до +14 °C.

        Удень повітря прогріється до +10…+15 °C, а в південних регіонах — до +18 °C.

        Найпрохолодніше буде в Карпатах, де протягом доби температура триматиметься в межах 0…+5 °C.

        Погодна мапа України на 27 жовтня / Фото: Укргідрометцентр

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov