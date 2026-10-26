Синоптики попередили про сильні пориви вітру: які області зачепить негода 27 жовтня

У вівторок, 27 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, місцями пройдуть дощі. На південному сході пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря вдень становитиме максимум +18 °C на півдні.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом синоптиків, дощі пройдуть на південному заході України, а вночі опади очікуються також у західних областях. На решті території країни істотних опадів не прогнозують.

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Вітер переважатиме північно-східного та східного напрямків зі швидкістю 5–10 м/с. На південному сході країни місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Уночі температура повітря становитиме +5…+10 °C, на морському узбережжі до +14 °C.

Удень повітря прогріється до +10…+15 °C, а в південних регіонах — до +18 °C.

Найпрохолодніше буде в Карпатах, де протягом доби температура триматиметься в межах 0…+5 °C.