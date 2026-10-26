Над Україною можна побачити “Місяць мисливця”: чим цікава жовтнева повня

26 жовтня настає жовтнева повня, відома як “Місяць мисливця”. Цього дня яскравий Місяць можна спостерігати як у ранковому, так і у вечірньому небі, а за допомогою телескопа — роздивитися сліди давніх ударів космічних тіл по його поверхні.

Про це пише видання Astronomy.

Повна фаза Місяця настала о 00:12 за східним літнім часом США (06:12 ранку 26 жовтня 2026 року за київським часом). Жовтневу повню традиційно називають “Місяцем мисливця” (Hunter’s Moon). Вона йде після вересневого “Врожайного Місяця” (Harvest Moon).

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Попри яскравість, спостерігати поверхню Місяця під час повні не так просто. У цей період Сонце освітлює видимий із Землі бік Місяця майже прямо, тому тіні на його поверхні стають найкоротшими. Через це місячний ландшафт виглядає менш об’ємним, а багато деталей поверхні складніше розгледіти.

Однак повня дає можливість побачити інші особливості Місяця — світлі промені навколо кратерів, які утворилися внаслідок ударів космічних тіл. Ці промені складаються з матеріалу, викинутого на поверхню під час зіткнень.

Особливо помітна система променів навколо великого кратера Тихо в південній частині видимого диска Місяця. Деякі з них простягаються на сотні миль від кратера. Також під час повні можна спробувати роздивитися променеві системи кратерів Коперник, Прокл, Аристарх, Стевін і Біргій.

Для спостереження через телескоп Astronomy радить використовувати спеціальний місячний фільтр, який зменшує яскравість зображення. Якщо такого фільтра немає, можна скористатися сонцезахисними окулярами, надягнувши їх безпосередньо перед тим, як дивитися в окуляр телескопа.

Ще один спосіб зменшити яскравість — збільшити масштаб зображення. За більшого збільшення в полі зору опиняється менша ділянка місячної поверхні, тому в око потрапляє менше світла.