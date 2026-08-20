Мчить у 100 тисяч разів швидше за літак: астрономи знайшли зірку, яка може допомогти перевірити теорію Ейнштейна

Німецькі астрономи виявили найшвидшу відому зірку Чумацького Шляху. Вона обертається навколо надмасивної чорної діри в центрі галактики та розганяється приблизно до 25 тисяч кілометрів за секунду.

Про це пише The Guardian.

Зірка отримала назву S301. Вона рухається приблизно у 100 тисяч разів швидше за пасажирський літак і є найближчою з відомих зірок до чорної діри Стрілець A* у центрі Чумацького Шляху.

Реклама

Реклама

У найближчій точці своєї орбіти S301 підходить до чорної діри на відстань приблизно у 12 разів більшу, ніж від Землі до Сонця. Повний оберт навколо Стрільця A* вона робить за 8,7 року.

“Особливість цієї зірки в тому, що вона обертається навколо Стрільця A* дуже тісною орбітою, роблячи повний оберт лише за 8,7 року”, — пояснив один з авторів дослідження Фелікс Манг з Інституту позаземної фізики Макса Планка.

Через таку близькість S301 може допомогти вченим краще зрозуміти властивості самої чорної діри.

За загальною теорією відносності Ейнштейна, чорна діра, що обертається, впливає на простір навколо себе і може змінювати орбіти розташованих поруч зірок. Найкраще цей ефект можна помітити саме у зірок, які проходять дуже близько до чорної діри.

Вчені сподіваються, що S301 уперше дозволить безпосередньо виміряти швидкість обертання надмасивної чорної діри в центрі Чумацького Шляху.

“Уперше ми зможемо безпосередньо виміряти обертання масивної чорної діри, що стане важливою перевіркою теорії Ейнштейна”, — заявив співавтор дослідження Штефан Гіллессен.

Орбіту S301 вдалося простежити від 2017 року. Наступного разу зірка максимально наблизиться до чорної діри у 2031 році. Вчені розраховують, що протягом найближчих десяти років зберуть достатньо даних для вимірювань.

Попри дуже близьку відстань до Стрільця A*, S301 не повинна впасти в чорну діру. За словами дослідників, вона й надалі залишатиметься на своїй орбіті. На піку швидкості зірка рухається приблизно зі швидкістю 8% від швидкості світла. Дослідники вважають, що її вивчення може дати нові дані про чорну діру та еволюцію Чумацького Шляху.