Стало відомо про ще одного загиблого у Києві внаслідок атаки РФ

Увечері 20 серпня у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків БпЛА спалахнула пожежа на території нежитлової забудови. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Після 20:00 Кличко повідомив про ще одну пожежу після вечірньої атаки РФ на Київ. Загоряння сталося на території нежитлової забудови у Голосіївському районі.

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Пізніше стало відомо про одного пораненого, медики надали йому допомогу.

Згодом рятувальники виявили тіло одного загиблого на місці атаки.

Як раніше повідомляли в ДСНС, увечері 20 серпня російські війська вдруге за добу атакували Київ. У Голосіївському районі після удару загорілася покрівля адміністративної офісної будівлі, пожежа охопила окремі осередки на площі 400 кв. метрів. Тоді на місці виявили тіло однієї загиблої людини, ще двоє постраждали. Пожежу ліквідували.

Також роботи тривали у Солом’янському районі, де внаслідок обстрілу були пошкоджені дев’ятиповерховий житловий будинок та розташовані поруч будинки.

На той момент загальна кількість загиблих унаслідок російських атак на Київ зросла до 16.